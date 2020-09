Braşov - USR-PLUS cere PNL să retragă de pe lista pentru CJ candidaţii cercetaţi sau condamnaţi penal

Alianţa USR-PLUS Braşov cere organizaţiei judeţene braşoveană a PNL ca, "măcar în al treisprezecelea ceas", să "facă un gest de onoare" şi să retragă de pe listele de candidaţi pentru alegerile locale, cei care sunt "cercetaţi sau condamnaţi penal".

"Măcar în al treisprezecelea ceas, faceţi un gest de onoare şi retrageţi sprijinul politic candidaţilor la Consiliul Judeţean cercetaţi sau condamnaţi penal!" La o simplă căutare în surse publice disponibile online, constatăm că o bună parte dintre candidaţii de pe lista Partidului Naţional Liberal pentru Consiliul Judeţean Braşov au probleme cu legea, fiind fie cercetaţi, fie condamnaţi penal. Alianţa USR PLUS consideră că această atitudine a organizaţiei PNL Braşov este o sfidare atât la adresa electoratului, a braşovenilor, cât şi la adresa puţinelor partide care fac o altfel de politică - o politică a normalităţii - curată, onestă, în spiritul respectării legii, demonstrând astfel românilor că nu politica este de vină, ci unii politicieni care nu au niciun fel de respect faţă de cetăţenii cărora le cer votul", se arată într-un comunicat transmis AGERPRES miercuri.Conform USR Braşov, printre candidaţii cu probleme în Justiţie se numără Adrian Gabor, locul 5 pe lista pentru CJ, actualmente vicepreşedinte al CJ Braşov, care este cercetat penal pentru comiterea infracţiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.De asemenea, Liviu Cocoş, candidat PNL la Consiliul Judeţean Braşov, locul 6 în lista PNL, fost primar al Predealului, este condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, în calitate de consilier local.Potrivit USR PLUS Braşov, Mihai Aurel Donţu, candidat PNL la Consiliul Judeţean Braşov, locul 8 în listă, este condamnat definitiv la 2 ani de închisoare cu suspendare, având termen de supraveghere de 3 ani, pentru ucidere din culpă, după ce a accidentat mortal un bărbat în vârstă de 60 de ani care traversa Calea Bucureşti pe la o trecere de pietoni.Totodată, Vasile Ungureanu, candidat PNL la Consiliul Judeţean Braşov, locul 12 în listă, a fost condamnat la 1 an şi 4 luni de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului, soluţia nefiind definitivă, fiind atacată la Curtea de Apel Piteşti."Pe 27 septembrie, cetăţenii au de făcut o alegere importantă: avem, pe de-o parte, vechea clasă politică certată cu legea, coruptă, motivată de interese personale şi de grup. Pe de altă parte, avem oameni noi, curaţi, fără probleme cu legea, fără dosare de corupţie, care nu fac parte din grupuri de interese şi care sunt motivaţi de dorinţa de a face o schimbare în bine în politică şi în societatea românească. Alianţa USR PLUS îndeamnă cetăţenii din întreg judeţul Braşov ca pe 27 septembrie să meargă la vot, să voteze informat şi responsabil şi să spună NU corupţilor şi penalilor, pentru a evita ca judeţul nostru să fie administrat, pentru următorii 4 ani, de către genul de persoane enumerate mai sus", se mai afirmă în comunicatul USR PLUS Braşov.