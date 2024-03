'Bravo, Donald. Ce realizare'. Joe Biden, ironii la adresa rivalului său / VIDEO

De obicei miliradarul este cel mai prolific în aceste atacuri şi nu ratează nicio ocazie să ironizeze gafele gafele preşedintelui.

Donald Trump s-a lăudat pe reţeaua sa de socializare Truth Social că a obţinut două premii la o ceremonie organizată de clubul său de golf.

”Bravo, Donald. Ce realizare”, îl felicită Joe Biden sarcastic.

El răspunde prin acest mesaj ironic şi infantilizant unui mesaj plin de entuziasm pe care fostul preşedinte l-a publicat duminică.

”Este o mare onoare pentru mine să mă aflu în această (duminică) seara la Trump International Golf Club, la West Palm Beach, în seara premierii, pentru a primi trofeul campionatului culubului şi trofeul campionatului clubului senior”, a scris el.

”Le-am câştigat pe amândouă!”, se laudă el cu majuscule.

Donald Trump, un mare amator de golf, a fost criticat în timpul mandatului său din cauza timpului petrecut pe ”fairway”-uri.

Un site american a întegistrat 298 de vizite la cluburi în cei patru ani de mandat şi prezintă dovezi că a jucat în 150 dintre ele.

Fostul preşedinte a fost acuzat că a trişat, acuzaţii foarte mediatizate.

Potrivit Daily Beast, este acuzat de falsificarea scorului unei partide cu Tiger Woods, o legendă a golfului, şi de faptul că aminţit în privinţa numărului de campionate victorioase.

Într-o carte dedicată acestui subiect, fostul cronicar sportiv şi jucător amator de golf Rick Reilly îl acuză pe Donald Trump de faptul că şi-a pus băiatul de mingi - sau agenţi ai Serviciilor Secrete - să-i mute mingea în cele mai bune poziţii.

Trump won two amateur golf championships this weekend. Could Biden have even walked 18 holes much less played 18 holes of golf? pic.twitter.com/YlWMEHob4n