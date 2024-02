BREAKING 600 de euro într-un pahar de cafea `Tchibo`, așa își începeau diminețile vameșii arestați la cererea DNA: `Vai, ce bună este cafeaua asta`

Unul dintre martorii cheie ai DNA din dosarul de mare corupție privind faptele unor vameși de la Direcția Regională Vamală București a povestit la DNA cum la un control de dimineață a dat câte 600 de euro mită fiecărui vameș prezent pentru a scăpa de sancțiunile pentru neregulile găsite.

Șefii Direcției Regionale Vamale București (DRVB) și subalternii lor au fost arestați preventiv pentru 30 de zile în dosarul de mare corupție în care aceștia sunt acuzați de fapte de luare de mită sau favorizarea făptuitorului.

Astfel, Tribunalul București a emis mandate de arestare preventivă pentru cei șase inculpați reținuți de DNA.

Decizia de miercuri seara a instanței nu este definitivă și ea poate fi contestată la Curtea de Apel București.

La cafeaua de dimineață...

Unul dintre martorii cheie ai DNA în acest caz a povestit cu lux de amănunte una dintre situațiile în care a trebuit să dea mită ca să scape de sancțiunile pe care ar fi trebuit să le primească pe drept de la vameșii luați în colimator de DNA.

Astfel, își începe aceta declarația, în data de 28.12.2023, în jurul orei 11:30, „m-am deplasat la depozitul Victoria Group, amplasat în spatele Complexului Doraly, Voluntari, cu autoturismul tip dubă, împreună cu 2 bărbați, pentru a încărca un număr de 158 baxuri conținând încălțăminte”.

„După încărcarea mărfii, m-am deplasat cu autoturismul încărcat către depozitul City Tang, în vecinătatea Complexului Comercial Dragonul Roșu, din București, în zona străzii Moroieni și Sergent Vasile Predescu din București, fiind însoțit în continuare de către cei doi bărbați.

Aflându-mă pe strada Moroieni am fost oprit de către inspectori vamali . Din interiorul autoturismului a coborât inspectorul vamal cu numele și prenumele Teianu Nicolae Ștefan.

Am coborât din autoturism și m-a întrebat dacă duba este goală sau încărcată. I-am răspuns că este încărcată cu 158 de baxuri de încălțăminte. Drept urmare, Teianu Nicolae Ștefan mi-a spus să îl urmez la depozitul Orient Metro Voluntari, însă i-am precizat că din acea zonă vin și dacă doresc să discutăm legat de aceste baxuri să mergem la depozitul City Tang.

Teianu Nicolae Ștefan mi-a indicat să mergem pe o stradă adiacentă, iar eu am spus să mergem pe strada Vasile Predescu, unde de altfel se afla intrarea la depozit și am tras pe dreapta în capătul străzii.

Am fost urmat de Teianu Nicolae Ștefan și ajunși în capătul străzii, acesta, împreună cu un alt bărbat, pasager, au coborât din mașină. Am sesizat că cei doi și-au pus să-și telefoanele în interiorul autoturismului și au interacționat cu mine.

Teianu Nicolae Ștefan mi-a cerut să deschid un colț al prelatei dubei, a constatat faptul că duba nu este încărcată complet. Mi-a solicitat să deschid un bax de încălțăminte, au efectuat un calcul verbal, spunând că ar fi 1000 de perechi.

Celălalt bărbat susținea că mă cunoaște și că aș fi polițist. Precizez că nu l-am mai văzut cu altă ocazie pe acest bărbat. De asemenea, acesta mi-a spus că este coleg cu Teianu Nicolae Ștefan și că ar avea o funcție mai mare.

Arăt faptul că cei doi m-au întrebat dacă am telefon la mine și mi-au cerut să îl las în mașină”, și-a început relatarea în fața anchetatorilor martorul.

Negocieri pentru „cafea„

„La rândul său, Teianu Nicolae Ștefan a menționat că mă cunoaște cu alte împrejurări, spunând mai multe nume.

În continuare, bărbatul coleg s-a întors la autoturismul B-711-AVR, spunând că ne lasă pe noi să discutăm.

Pe motiv că Teianu Nicolae Ștefan nu mi-a cerut niciun act cu privire la marfa transportată și neefectuând un control asupra acesteia, am presupus că sunt interesați de primirea unei sume de bani cu titlu de mită pentru a fi lăsat în pace.

I-am propus domnului Teianu Nicolae Ștefan suma de 400 de euro, 200 euro pentru fiecare, indicând cu două degete pentru fiecare în parte. În continuare, Teianu Nicolae Ștefan a mers la colegul său și acesta din urmă a zis că este prea puțin.

I-am propus lui Teianu Nicolae Ștefan suma de 250 de euro pentru fiecare, iar acesta a spus “nota 6”, pe care am perceput-o a fi suma de 600 euro. Am mers la dubă, am luat un pahar de cafea gol cu semn specific Tchibo, în care am pus suma de 600 euro, în cupiură de 50 euro bancnotă, moment observat de cei 2 bărbați care m-au însoțit și am revenit la aceștia”, a mai povestit bărbatul anchetatorilor DNA.

Metode conspirate pentru „servirea cafelei„ - „Vai, ce bună este cafeaua asta”

Între timp, Teianu Nicolae Ștefan și colegul său deschisese prelata dubei, au făcut un spațiu între două baxuri de încălțăminte și mi-au cerut să pun suma de bani în locul respectiv. Am pus paharul de cafea având suma în interior în spațiul creat de ei, ocazie cu care colegul lui Teianu Nicolae Ștefan a precizat “că-l duce capul pe domnul, știe”.

Teianu Nicolae Ștefan a luat paharul de cafea și l-a dus către gură, exclamând “vai, ce bună este cafeaua asta””, a mai detaliat comerciantul luat în vizor de vameșii șpăgari.

Discuții fără perdea...

Discuții fără perdea dintre vameșii de la Direcția Vamală a Municipiului București ies la iveală după ce dosarul în care anchetatorii DNA cer arestarea preventivă a unora dintre aceștia și ședului lor, a ajuns la Tribunalul București.

Surse judiciare povestesc pentru autorul acestui material detalii din dosar, unul elocvent fiind declarația denunțătorului funcționarilor publici.

Ar fi vorba despre un bărbat, prieten al unui dintre comercianții chinezi călcați cu intenții de corupție de către agenții vamali.

Mai precis, sursele autorului redau fidel un fragment din ce le-ar fi povestit bărbatul anchetatorilor de la DNA.

În primă fază acesta povestește cum a fost sunat de prietenul său chinez care i-a cerut urgent ajutorul de a veni la fața locului pentru a face o corectă traducere a discuțiilor dintre el si vameși.

„Mi-am întrebat prietenul ce doresc acești oameni și am aflat că vor o factură la marfa care venise de dimineață.

Am asistat la încărcarea celor 51 de baxuri de încălțăminte sport despre care vameșii mi-au spus că sunt încălțări sport marca „Nike” pe care le ridică pentru a le verifica autenticitatea acestora. Unul dintre vameși mi-a spus „ că am venit târziu, că ei deja s-au înțeles cu prietenul meu și că 51 de baxuri nu e japcă în condițiile în care vameșii au estimat că ar mai avea 250 de baxuri în depozit, pe care le-au lăsat prietenului meu.”, ar fi povestit martorul în declarațiile ce s-ar afla la dosarul de la Tribunal.

Martor incomod

„Am stat de vorbă și cu prietenul meu, în depozit, nemaifiind nimeni de față în acel moment și l-am simțit că este foarte speriat, spunându-mi că ar fi mai bine să plec acasă deși el fusese cel care m-a chemat să-i ofer sprijin.

Am perceput că și vameșii erau deranjați de prezența mea deoarece m-au întrebat de mai multe ori ce calitate am de am ajuns eu acolo, m-au îndepărtat de mașina lor spunându-mi că îi irit și mi-au solicitat să părăsesc zona”, ar mai fi mărturisit bărbatul anchetatorilor anticorupție potrivit surselor autorului.

Cu geanta de voiaj la discuții oficiale...

„Același vameș care s-a arătat deranjat de prezența mea, este și cel care imediat după ce am avut discuția cu prietenul meu în depozit, a intrat în depozit cu o geantă în mână spunându-mi că eu trebuie să plec și să rămână doar el cu prietenul meu chinez.

Menționez că geanta, era o geantă de voiaj de culoarea albastră cu fermoarele deschise în care nu am văzut să se fi aflat ceva.

Nu cunosc nici conținutul discuției, nici scopul pentru care vameșul a intrat în depozit să vorbească cu prietenul meu și nici la ce servea geanta aceea, deoarece eu am ieșit din depozit dar am rămas în imediata apropiere a acestuia.

La scurt timp, din depozit au ieșit atât prietenul meu cât și vameșul care aveau asupra lor geanta albastră, fără să-mi dau seama dacă era plină sau goală. Prietenul meu mi-a spus încă o dată că ar fi mai bine ca eu să plec acasă, simțindu-l foarte speriat”, ar mai fi explicat bărbatul procurorilor DNA, spun sursele autorului.

„Las-o așa cum a picat„...

„Nu am părăsit zona, doar m-am îndepărtat la o distanță care mi-a permis să văd ce se întâmplă în continuare. Astfel am constatat că acțiunea era în desfășurare, în sensul că baxurile cu încălțăminte erau încărcate în acea dubă albă.

În acest timp, unul din vameși s-a apropiat de mine și mi-a zis „să o las așa cum a picat acum și pe viitor să ne auzim pentru a le furniza eventuale ponturi legate de transportul de marfă.” Astfel am ajuns să fac schimb de numere de telefon cu acesta. Am introdus în agenda telefonului numărul dictat, spunându-mi că se numește Marius. L-am întrebat dacă acesta este numele real sau „numele de scenă”, apelând totodată numărul pe care mi l-a comunicat”, ar mai fi spus prietenul comerciantului chinez la DNA.

Cazul pe scurt

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 13 și 14 februarie 2024, a șase inculpați, după cum urmează:

CERNAT ALEXANDRU, TEIANU NICOLAE-ȘTEFAN și VULCAN MARIAN-VLADIMIR, funcționari în cadrul Autorității Vamale Române și în cadrul Direcției Regionale Vamale București pentru comiterea unor infracțiuni de luare de mită în formă continuată,

PETROF PAUL, director al Direcției Regionale Vamale București, pentru comiterea infracțiunilor de:

- favorizarea făptuitorului,

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații,

- luare de mită,

STAMATESCU RĂZVAN-COSMIN, șef birou în cadrul Autorității Vamale Române, pentru comiterea infracțiunilor de:

- favorizarea făptuitorului,

- folosirea, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații,

- trafic de influență, în formă continuată,

B.F., pentru comiterea infracțiunii de complicitate la luare de mită.

De asemenea în cauză a mai fost dispusă măsura controlului judiciar față de inculpații MARIN MARIUS și GHEORGHE DEMETRIUS, funcționari în cadrul Autorității Vamale Române și în cadrul Direcției Regionale Vamale București pentru comiterea unor infracțiuni de luare de mită, în formă continuată.

Cu „gheara„ la parfumuri contrafăcute

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

1. În cursul anului 2023, în contextul efectuării unor controale, funcționarii vamali Cernat Alexandru, Marin Marius, Teianu Nicolae-Ștefan, Vulcan Marian-Vladimir și Gheorghe Demetrius ar fi pretins și primit de la mai mulți oameni de afaceri care-și desfășurau activitatea în mai multe centre comerciale situate pe raza municipiului București și a județului Ilfov foloase necuvenite constând în sumele totale de 60.600 lei, 11.500 USD, 600 euro, 408 perechi (51 baxuri) de ghete sport și 1.000 parfumuri contrafăcute.

Banii respectivi ar fi fost pretinși și primiți de cei cinci inculpați în scopul omisiunii întocmirii unei sesizări penale cu privire la problemele constatate și implicit al finalizării controalelor într-un mod care să fie favorabil oamenilor de afaceri.

Anchete divulgate în biroul șefilor

2. În cursul zilei de 10 ianuarie 2024, în scopul îngreunării cercetărilor ce se desfășurau într-un dosar penal, inculpații Petrof Paul și Stamatescu Răzvan-Cosmin i-ar fi prezentat unui om de afaceri conținutul unei ordonanțe emise de ofițerii de poliție din cadrul I.G.P.R.- Direcția de Investigare a Criminalității Economice, prin care erau solicitate diverse înscrisuri în legătură cu unele societăți controlate de persoana respectivă.

În perioada 2021-2023, inculpatul Stamatescu Răzvan-Cosmin ar fi acceptat de la un alt om de afaceri promisiunea remiterii unei sume de 10.000 de USD și ar fi primit mai multe foloase necuvenite pentru a-și trafica presupusa influență pe care ar fi lăsat să se creadă că ar avea-o asupra unor polițiști de frontieră și că-i va determina pe aceștia să nu își îndeplinească atribuțiile de serviciu în legătură cu realizarea unor controale asupra unor transporturi de mărfuri contrafăcute, de care era interesată persoana respectivă.

În aceeași perioadă, inculpatul Petrof Paul ar fi pretins de la un om de afaceri plata unui avans în sumă de 50.000 euro pentru achiziția unui apartament și alte foloase necuvenite, în schimbul „ajutorului” oferit acestuia din urmă în legătură cu obținerea unor autorizații.