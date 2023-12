Breaking: Împușcături la o universitate din Praga: sunt anunțați mai mulți morți și răniți (video)

Persoane au fost ucise şi rănite într-un incident armat în apropierea unei universităţi situate în centrul capitalei cehe Praga, anunţă poliţia cehă, relatează BBC News.

Studenţi din universitate anunţă pe Internet că sunt blocaţi în clase, iar unele clase sunt evacuate, potrivit agenţiei cehe de presă, scrie The Guardian. Poliţia cehă anunţă că intervine la un atac armat în centrul Pragăi, iar pe baza unor informaţii preliminare confirmă existenţa unor morţi şi răniţi la faţa locului, potrivit ziarului britanic.

Presa scrie că incidentul a avut loc la Facultatea de Arte a Universităţii Caroline, în Piaţa Jan Palach.

Piaţa şi zona au fost închise, anunţă poliţia. Incidentul se află în desfăşurare, anunţă poliţia şi îndeamnă cetăţenii să stea departe de zona izolată şi să rămână înăuntru.

