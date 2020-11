BREAKING - Klaus Iohannis: Guvernul Orban nu trebuie să plece acasă după tragedia din Piatra Neamț. Dimpotrivă!

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, la Cotroceni, întrebat fiind dacă în urma tragediei din Piatra Neamț Guvernul Ludovic Orban ar trebui să demisioneze așa cum a demisionat Guvernul Victor Ponta dupa tragedia de la 'Colectiv', că actualul Executiv nu are motive să își dea demisia.

„Nu. Guvernul Orban nu trebuie sa plece acasa. In primul rand ca este in functie de nici un an de zile si a gestionat aceasta criza imensa. Doi: sistemul de sanatate a fost adus in aceasta stare de guvernele PSD-iste anterioare. Deci nu consider ca Guvernul Orban trebuie sa plece acasa. Dimpotriva, Guvernul Orban si-a asumat guvernarea intr-o perioada cand toti ceilalti au preferat sa stea deoparte si sa comenteze. Tragegia de la Piatra Neamt ne arata inca o data felul in care PSD a tratat sistemul de sanatate a dus aproape la falimentul acestui sistem. Dupa alegeri, cu o noua majoritate, trebuie intregul sistem reformat.