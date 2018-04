Brexit: Londra promite că va proteja locul Irlandei de Nord în piaţa internă a Regatului Unit

Guvernul de la Londra a promis vineri că va proteja locul Irlandei de Nord în piaţa internă a Regatului Unit, reacţionând astfel la o relatare din presa britanică potrivit căreia Uniunea Europeană a respins propunerile premierului britanic Theresa May pentru evitarea unei 'frontiere dure' între Republica Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, informează Reuters, conform agerpres.ro.

''Am spus clar că vom proteja locul Irlandei de Nord în piaţa internă a Regatului Unit'', a declarat un reprezentant al Ministerului britanic pentru ieşirea din UE.El a reacţionat astfel la o relatare din cotidianul The Telegraph care cita surse diplomatice europene conform cărora UE a respins complet propunerile Londrei privind Irlanda de Nord.Propunerile premierului Theresa May au făcut obiectul unei 'anihilări sistematice şi criminaliste' într-o întâlnire din această săptămână între oficiali UE şi negociatorul britanic Olly Robbins, a scris The Telegraph. ''S-a afirmat clar (din partea delegaţiei UE) că niciuna dintre opţiunile prezentate de Marea Britanie în legătură cu chestiunea vamală nu va funcţiona. Niciuna'', au declarat sursele europene citate de publicaţia britanică.Şefa executivului britanic a declarat constant că Marea Britanie va părăsi piaţa unică şi uniunea vamală după ce va ieşi din Uniunea Europeană, în martie anul viitor, astfel că Londra poate negocia propriile acorduri de comerţ liber.Dezbaterea privind rămânerea Marii Britanii într-o uniune vamală cu UE a devenit unul dintre subiectele controversate în dosarul Brexit. O uniune vamală care stabileşte tarife externe pentru bunuri importate în UE şi permite libera circulaţie a acestora ar oferi o soluţie la problema evitării unei 'frontiere dure' între Republica Irlanda şi provincia britanică Irlanda de Nord, notează agenţia de presă britanică.