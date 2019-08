BUBUIE nervii în coaliția de guvernare: Eugen Teodorovici, atac la Varujan Vosganian

Relațiile dintre PSD și ALDE stau pe un butoi cu pulbere, divergențe majore apărând pe tema rectificării bugetare. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, îi răspunde purtătorului de cuvânt ALDE, Varujan Vosganian, și arată că a trecut ceva timp de când acesta a fost la Finanțe, iar anumite practici au ajuns să i se pară ”de temut”.

Citește și: REVOLTĂTOR - Doi polițiști se uită pasiv, din mașină, la o fată plină de sânge, care fusese violată/VIDEO

”Nu. Îl ştim cu toţii pe domnul Varujan, dânsul... A trecut ceva timp de când nu mai este ministru de finanţe şi probabil că anumite practici, să spunem, aşa-numite /.../ de finanţe au devenit, aşa, cam depărate şi probabil de temut, pentru care dânsul a făcut afirmaţii pe care le-a făcut, dar noi am avut discuţii şi zilele trecute în coaliţie, o să avem şi săptămâna aceasta. Săptămâna aceasta planificăm să aprobăm această rectificare de buget şi cred că lucurile sunt clarificate, doar micile detalii au mai rămas de pus la punct şi lucrurile sunt aşa cum am spus şi în coaliţie şi cum am promis populaţiei, mai ales.”, a spus Eugen Teodorovici, la Radio România Actualități.