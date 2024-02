Buenos Aires va găzdui finala Copa Libertadores 2024

Capitala Argentinei, orașul autonom Buenos Aires (CABA), va găzdui finala Copa Libertadores în 2024. Anunțul a fost făcut de Federația Argentiniană de Fotbal (AFA) și confirmat de Confederația Sud-Americană de Fotbal (CONMEBOL). Stadionul care va găzdui finala nu a fost încă anunțat.

Argentina va găzdui finala Copa Libertadores în 2024, au confirmat joi AFA și CONMEBOL. Deși stadionul care va găzdui finala din noiembrie nu a fost încă anunțat, unul dintre cele mai probabile candidate este Más Monumental, casa clubului Atlético River Plate, care are o capacitate de peste 80.000 de locuri.

"Lipsa de confirmare se datorează speculațiilor legate de vânzarea biletelor și de cei care au ajuns în etapa finală", a declarat o sursă pentru Inside The Games.

"Este oficial: Buenos Aires va găzdui finala Copa @Libertadores în 2024. Ce plăcere să vă întâmpinăm în țara noastră @CONMEBOL!". a postat AFA pe contul său X (fostul Twitter).

Ulterior, în cursul zilei, forul de conducere al fotbalului sud-american, al doilea ca mărime din lume după UEFA, a anunțat, prin vocea președintelui său Alejandro Domínguez, că Buenos Aires a fost confirmată ca sediu al finalei celei mai importante competiții de cluburi de pe continent.

47 de cluburi participă la ediția din acest an a Cupei Libertadores, sperând să calce pe urmele lui Fluminense, care a învins Boca Juniors cu 2-1 în finala de la Maracanã din Rio de Janeiro, Brazilia.

Turneul, al doilea ca importanță după Liga Campionilor UEFA, reunește opt echipe braziliene (șapte din calificări plus campioana în exercițiu) și șase din cealaltă mare putere a Americii de Sud, Argentina. Brazilia și Argentina sunt cele două țări cu cele mai multe reprezentante în competiție. Brazilia are (șapte locuri alocate, plus campioana în exercițiu din Libertadores), iar Argentina șase. Faza grupelor (opt grupe a câte patru echipe) începe la 2 aprilie și se încheie la 30 mai.

Aceasta va fi cea de-a șasea ediție a finalei Cupei Libertadores jucată într-o singură manșă și prima care va avea loc în Argentina. Ediția din 2019 a avut loc pe stadionul Monumental din Lima, Peru (Flamengo a învins River Plate), iar cea din 2020 pe Maracanã din Rio de Janeiro (Palmeiras a învins Santos), în 2021 la Centenario din Montevideo (Palmeiras a învins Flamengo), în 2022 pe Monumental din Guayaquil, Ecuador (Flamengo a învins Athletico Paranaense), iar cel mai recent pe Maracanã cu Fluminense și Boca Juniors.