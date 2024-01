Calculele PNL pentru scenariul Iohannis - șef al Consiliul European. Falcă: 'Se încearcă obținerea unui mandat de 5 ani, nu de 5 luni'

​Klaus Iohannis este un om apreciat la Bruxelles şi are relaţii foarte bune cu cancelariile europene, declară la RFI eurodeputatul Gheorghe Falcă. Vicepreşedintele PNL spune despre scenariul Klaus Iohannis-preşedinte al Consiliului European că negocierile în acest sens vor avea loc după alegerile europene din iunie, acum fiind doar tatonări: "Se încearcă nu obţinerea unui mandat de cinci luni, vorbim de obţinerea unui mandat de cinci ani".

Eurodeputatul PNL Gheorghe Falcă a declarat la RFI despre scenariul Klaus Iohannis-preşedinte al Consiliului European că "preşedintele Klaus Iohannis este un om apreciat la Bruxelles, are relaţii foarte bune cu cancelariile europene. ”Lucrul acesta ni l-a dovedit în momentul în care a negociat 80 de miliarde de euro pentru România. Astfel de sume nu le-a avut România niciodată la dispoziţie pentru modernizare", a arătat Falcă.

Întrebat în ce stadiu sunt negocierile, eurodeputatul PNL a răspuns: "Din ce ştim noi, negocierile întotdeauna se vor face după votul pentru Parlamentul European, dar până atunci, normal, se fac tatonări, se fac calcule şi ce este important este faptul că Partidul Popular European, de unde face parte şi PNL şi unde este angrenat şi preşedintele Klaus Iohannis, va fi partidul care va avea cele mai multe voturi în Parlamentul European 2024-2029. Conform sondajelor, suntem pe primul loc în Germania, suntem pe primul loc în Spania, suntem pe locul doi în Polonia, Italia, Franţa şi România, adică în primele şase ţări, PPE stă foarte bine şi sperăm ca împreună cu socialiştii europeni să facem o majoritate", a explicat europarlamentarul liberal.

Gheorghe Falcă precizează că "cele două partide o să-şi împartă cele patru funcţii, adică preşedintele Comisiei, preşedintele Consiliului, preşedintele Parlamentului şi Banca Centrală Europeană”.

”Atunci, oportunitatea aceasta de a putea obţine România această funcţie este o oportunitate foarte mare, are legătură, aşa cum am spus, cu credibilitatea şi aprecierea pe care o are Klaus Iohannis la nivel european şi în acel moment, putem spune că România atinge un punct maxim în relaţia cu Europa", a menţionat acesta.

Eurodeputatul spune că "trebuie să aşteptăm alegerile europarlamentare, contează foarte mult în negociere rezultatul alegerilor europarlamentare, pentru că se încearcă nu obţinerea pentru preşedintele Klaus Iohannis a unui mandat de cinci luni de zile, vorbim de obţinerea unui mandat de cinci ani, ceea ce contează foarte mult".