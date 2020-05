Calea Lactee este o galaxie spirală barată cu patru braţe, potrivit unei hărţi structurale de înaltă rezoluţie

O echipă internaţională de astronomi a dezvăluit, după un studiu cu o durată de 15 ani, o hartă cu cea mai înaltă rezoluţie până în prezent a structurii spiralate a Căii Lactee, oferind dovada clară că aceasta este o galaxie spirală barată prevăzută cu patru braţe principale, relatează joi agenţia Xinhua.

Descoperirile au fost prezentate într-un articol, intitulat "A New Map of the Milky Way" (O nouă hartă a Căii Lactee), publicat în cel mai recent număr al jurnalului Scientific American, potrivit agerpres.ro.

Citește și: VEȘTI BUNE de la Ludovic Orban: ce magazine din mall-uri se REDESCHID după 15 mai .

Articolul, semnat de Mark Reid, de la Centrul de Astrofizică Harvard-Smithsonian, şi Zheng Xingwu, de la Facultatea de Astronomie şi Ştiinţe Spaţiale a Universităţii Nanjing, sintetizează rezultatele studiului efectuat timp de 15 ani de cei doi oameni de ştiinţă, alături de o echipă condusă de cercetătorul german Karl Menten.

Astronomii din spatele noilor descoperiri au folosit interferometria cu bază foarte lungă, o tehnică de observare astronomică, pentru a măsura aproape două sute de regiuni formatoare de stele masive de pe discul Căii Lactee.

Ei au aflat structura braţelor spiralate ale galaxiei, locaţia sistemului solar şi viteza de rotaţie a sistemului solar în jurul centrului Căii Lactee. De asemenea, echipa a trasat structura galaxiei la o scară de aproximativ 100.000 de ani-lumină pătraţi, potrivit lui Zheng.

Citește și: Descoperire de senzație - Astronomii au găsit o gaură neagră în apropierea Pământului

"Aceasta este cea mai precisă hartă structurală a Căii Lactee de până acum", a declarat Zheng pentru Xinhua. "Ea denotă că Calea Lactee este o galaxie spirală barată cu patru braţe în spirală, rezolvând astfel o dezbatere de lungă durată privind existenţa a patru sau a două braţe", a adăugat cercetătorul.

Sistemul solar nu este localizat pe cele patru braţe importante proeminente, ci pe un pinten minuscul, numit şi Braţul Local, se arată în studiu.

De la începutul secolului XXI, un grup de douăzeci şi doi de astronomi din opt ţări, printre care China, Statele Unite, Germania şi Italia, au lansat un plan numit Planul BeSSeL (Bar and Spiral Structure Legacy Survey), pentru a clarifica structura Căii Lactee.