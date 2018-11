Călin Popescu Tăriceanu, după ultimele audieri la DNA ale unor lideri PSD: 'E încercarea de spargere a coaliției și de dărâmare a Guvernului'

Președintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat marți, în Parlament, întrebat dacă există o legătură între cererea DNA pe numele său și audierea a doi senatori PSD, că „ne învârtim în jurul subiectului dărâmârii Guvernului” și a spus, ironic, că serviciile secrete nu se ocupă cu așa ceva.

Întrebat marți, la Parlament, cum se leagă faptul că DNA cere urmărirea sa penală și faptul că în cursul zilei de marți doi senatori PSD au fost chemați la audieri, președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a răspuns: „Acum intrăm într-un teren al speculațiilor, dar până la urmă ne învârtim în jurul aceluiași subiect, adică încercarea de spargere a coaliției și de dărâmare a Guvernului”.

Citește și: Rareș Bogdan face dezvăluiri importante! Ce se ascunde în spatele relației dintre Firea și Dragnea

Tăriceanu a adăugat că din punctul de vedere al ALDE nu există nicio șansă de spargere a coaliției de guvernare.

Întrebat cine încearcă aceste lucruri prin dosare DNA, Tăriceanu a spus, ironic, că serviciile secrete nu se ocupă cu așa ceva.

Citește și: Lovitură în plin dată de Guvern, pentru mii de români! Nu vor primi nici în 2019 acești bani promiși de ani buni

„Sigur că nu spune nimeni, pentru că serviciile de informații nu ne-au pus la dispoziție aceste lucruri pentru că nu se ocupă cu așa ceva și probabil că, încet-încet, vor apărea lucruri la suprafață, dar sunt de aproape 30 de ani în politică și nu mai cred în coincidențe”, a indicat Tăriceanu.

Senatorul Claudiu Manda, șeful Comisiei pentru controlul SRI, a declarat marți la ieșirea din sediul DNA, că a fost chemat în calitate de martor și că nu poate da detalii despre cauza în care a fost audiat pentru că nu are voie acest lucru.

Citește și: SONDAJ Ce părere au românii despre ultima decizie a Olguței Vasilescu

Înainte de Manda, a fost chemat la DNA și senatorul Niculae Bădălău, parlamentarul precizând că a declarat ce a avut de declarat în fața procurorilor. Bădălău nu a spus nici calitatea în care a fost chemat și nici dosarul în care a fost citat.

"Nu ( nu e dosarul în care e Tăriceanu -n.r.). Nu știu, nu ( legat de Tel Drum -n.r.). Ca orice cetățean normal am dat curs invitației și am declarat ce am avut de declarat. Nu pot să spun că a fost o surpriză plăcută", a declarat Niculae Bădălău, la ieșirea de la DNA.

Citește și: BNR face anunțul! La ce sumă a ajuns datoria externă a României

Senatorul PSD nu a vrut să precizeze calitatea în care a fost chemat și nici dosarul în care a fost citat.