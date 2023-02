Canada salută decizia americană de a doborî balonul de supraveghere al Chinei

Premierul canadian Justin Trudeau a exprimat sâmbătă sprijinul ţării sale pentru decizia americană "de a doborî balonul de supraveghere la mare altitudine al Chinei care a încălcat spaţiul aerian american şi canadian şi dreptul internaţional", relatează AFP, citat de Agerpres.

"Canada sprijină această acţiune. Împreună, şi cu @NORADCommand, vom continua să ne protejăm şi să ne apărăm", a subliniat Justin Trudeau într-un tweet.

Ministrul canadian al apărării, Anita Anand, a afirmat la rândul său într-un comunicat că ea şi premierul Trudeau au fost "informaţi despre operaţiunea de sâmbătă de către consilierul pentru securitate naţională şi serviciile de informaţii, precum şi de şeful statului major al apărării".

Canada "a colaborat îndeaproape cu omologii săi americani legat de această decizie şi sprijină pe deplin măsurile luate", a adăugat ea, "mulţumind Statelor Unite pentru strânsa lor cooperare". Organizaţia binaţională a Comandamentului apărării aerospaţiale a Americii de Nord (NORAD) a efectuat urmărirea şi analiza traiectoriei şi acţiunilor balonului de supraveghere la mare altitudine", a mai indicat ministrul.

Balonul a survolat Canada înainte de a intra în spaţiul aerian al Statelor Unite.

Un avion de vânătoare a doborât balonul chinez care zbura deasupra Statelor Unite de câteva zile şi a cărui prezenţă constituia o "încălcare inacceptabilă" a suveranităţii americane, a informat sâmbătă secretarul american al Apărării, Lloyd Austin.

Today, the United States brought down China’s high-altitude surveillance balloon that violated American and Canadian airspace and international law. Canada strongly supports this action – we’ll keep working together, including through @NORADCommand, on our security and defence. https://t.co/qgcAMixvuU