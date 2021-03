Când comiţi patru erori mari în două meciuri din optimile Ligii Campionilor poţi fi eliminat, spune Andrea Pirlo

Antrenorul echipei Juventus, Andrea Pirlo, a declarat, după ce Bătrâna Doamnă a fost eliminată din Liga Campionilor, că formaţia lui a comis patru erori în dubla manşă cu Porto din optimile competiţiei, potrivit news.ro.

"Când comiţi patru erori mari în două meciuri din optimile Ligii Campionilor, poţi fi eliminat. Nu am greşit când Porto a rămas în zece jucători, am încercat să-i desfacem deplasând mingea de pe o parte pe alta şi am populat careul cu jucători. Aşa au fost marcate golurile. Va dura câteva zile pentru a şterge acest joc din mintea noastră, dar apoi trebuie să abordăm fiecare meci cu atitudinea corectă şi să realizăm că suntem doar în martie şi avem timp să urcăm în clasamentul Serie A. Am început bine şi am avut o ocazie să preluăm conducerea imediat, prin Alvaro Morata. Am comis o eroare la penalti şi am fi putut primi un al doilea penalti, dar apoi am făcut jocul pe care ar fi trebuit să-l facem în a doua repriză, ajutaţi de omul în plus. Nu cred că începuturile de meci sunt o problemă. Ştiam că Porto va juca aşa, meciul se putea schimba dacă am fi înscris în primele minute. Când primeşti gol, e cu totul alt meci", a declarat Pirlo pentru Sky Sport Italia.

După ce Fabio Capello a spus că eroarea de la lovitura liberă, din care Porto a egalat în prelungiri, a fost de neiertat, întrucât atât Ronaldo, cât şi Rabiot s-au întors în zid şi au lăsat impresia că le e frică de minge, Pirlo a comentat: "Alegem jucătorii care formează zidul. Nu s-a mai întâmplat niciodată să se întoarcă, poate că nu au simţit pericolul. A fost o greşeală, de obicei nu se întâmplă, jucătorii nu au simţit că este o situaţie periculoasă şi am primit un gol".

Având în vedere că Maurizio Sarri a fost demis pentru că nu a trecut de optimile Ligii Campionilor, Pirlo a fost întrebat dacă se teme că va fi dat afară după meciul de marţi.

"Nu ştiu de ce a fost înlocuit Sarri. Sunt antrenorul echipei Juventus, am fost adus pentru o abordare mai amplă, un proiect care a fost întotdeauna menit să se dezvolte pe parcursul mai multor ani, aşa că nu sunt îngrijorat", a răspuns el.

Sergio Conceicao, antrenorul echipei FC Porto, şi-a lăudat jucătorii după calificarea obţinută.

Citește și: Filmul ȘANTAJULUI președintelui CJ Călărași față de procurorul care îl ancheta - Îl amenința cu sesizări fictive, televiziunea și spunea că 'va face balamuc'

"Aceste jocuri sunt trecute în istoria clubului. Jucătorii i-au încântat pe fani cu pasiunea pe care o au. Jucătorii au reuşit să obţină adevărata esenţă şi adevăratul ADN al FC Porto. Determinarea lor incredibilă şi spiritul de sacrificiu m-au impresionat. Am un grup de jucători curajoşi care au interpretat ceea ce ne doream în cel mai bun mod, împotriva unei mari echipe, cu jucători de un nivel foarte înalt. Am suferit, dar am creat şi dificultăţi pentru Juventus. Am fost o adevărată echipă. Felicitări jucătorilor, au făcut o treabă fantastică. După eliminarea lui Taremi, am arătat ADN-ul lui FC Porto. Nu am încetat niciun moment să credem, acesta este adevăratul ADN al FC Porto", a declarat Conceicao, pentru site-ul UEFA.

Juventus a ratat calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, deşi a învins, marţi, pe teren propriu, cu scorul de 3-2 (0-1, 2-1), după prelungiri, pe FC Porto, în manşa retur a optimilor de finală ale Ligii Campionilor. Echipa portugheză a câştigat partida tur, cu 2-1, obţinând calificarea datorită golurilor mai multe marcate în deplasare.

Au marcat: Chiesa '49, '63, Rabiot '117 / Oliveira '19 (p), '115. Taremi (Porto) a fost eliminat, în minutul 54.