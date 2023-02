Când le prescriau medicii nu era problemă: Rafila se plânge că românii iau prea multe antibiotice

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, afirmă că România se află, în mod constant, alături de ţări precum Grecia, Italia şi Cipru, pe primele locuri la nivel european în ceea ce priveşte consumul de antibiotice, el explicând că de multe ori românii tratează virozele cu antibiotice, care sunt destinate infecţiilor bacteriene, iar astfel de dezvoltă rezistenţa bacteriilor la tratament. Rafila atrage atenţia şi asupra modului de păstrare a antibioticelor, care duce la degradarea calităţii lor.

„Suntem pe primele locuri (la consumul de antibiotice – n.r.) de mai mulţi ani. Am avut doar un singur an, cred că 2017, când am scăzut puţin, am ajuns pe locul patru şi ulterior am revenit; pe locul doi, de obicei, suntem, împreună cu alte ţări din sudul continentului şi mă refer aici la Grecia, Cipru, Italia. E clar că aceste substanţe, antibioticele care ar trebui să trateze exclusiv infecţiile bacteriene, sunt folosite cu foarte mult entuziasm în sudul continentului. Avem o situaţie care nu e paradoxală, e raţională, până la urmă, pentru că în nordul continentului unde consumurile sunt foarte mici, sunt de câteva ori mai mici decât în sudul continentului, nu prea există bacterii rezistente la antibiotice, în timp ce la noi, sau în Grecia, sau în Cipru, sau chiar în Italia, bacteriile multirezistente sunt prezente peste tot. Nu există rezistenţă la antibiotice fără consum de antibiotice”, a declarat Alexandru Rafila sâmbătă, în emisiunea Insider Politic difuzată de Prima Tv. Medicul atrage atenţia asupra faptului că de multe ori oamenii tratează infecţii virale cu antibiotice, dar şi asupra modului în care sunt păstrate aceste medicamente.

„În mod normal, farmaciile nu ar trebui să elibereze, din câte ştiu eu lucrul ăsta s-a mai îmbunătăţit, s-a reglementat, deci farmaciile eliberează cu mare greutate sau nu eliberează antibiotice. Dar, de exemplu dacă noi cumpărăm o cantitate de antibiotice pe care nu o folosim integral, mai rămâne în casă şi atunci o folosim. Cum o folosim? O folosim total ineficient, pentru că de multe ori tratăm infecţii virale. Sau mai mult, ele sunt păstrate necorespunzător – de obicei în baie, să ştiţi, sunt păstrate, unde e cald şi umed - şi din cauza asta eficacitatea lor scade, dar este suficientă informaţia pentru bacterie pentru ca să devină rezistentă la antibioticul respectiv”, adaugă Alexandru Rafila.

Conform acestuia, România are o problemă privind circulaţia bacteriilor multirezistente, inclusiv în spital. În acest context, Rafila anunţă că Ministerul Sănătăţii a dezvoltat „un program ambiţios” care va fi extins la nivel naţional, care să permită screeningul pacientului la internare astfel încât purtătorii de bacterii multirezistente să nu fie puşi în saloane alături de pacienţi cărora aceştia le pot transmite bacteriile.

Rafila explică de asemenea că medicii nu trebuie să prescrie antibiotice de rezervă, folosite pentru tratamentul bacteriilor multirezistente, în locul antibioticelor de primă intenţie pentru că, în astfel de cazuri, la un pacient care a folosit antibioticul destinat bacteriilor multirezistente, acesta nu va avea efect, iar bolnavul nu va putea fi tratat.

Rafila crede că „relaţia” dintre români şi medicamente poate fi îmbunătăţită printr-o mai bună informare.