Canotorii români din lotul olimpic, întâlnire inspiraţională cu adolescenţii din medii defavorizate - Mesajul Simonei Radiş

Sportivii din lotul olimpic de canotaj al României au avut parte de o întâlnire de neuitat cu mai mulţi copiii din medii defavorizate, aflaţi în grija Asociaţiei "Ana şi Copiii". Copiii şi adolescenţii i-au cunoscut pe campionii mondiali şi olimpici la canotaj şi au aflat de la ei cum pot obţine rezultate deosebite în sportul de performanţă. Mai mult, au participat împreună la un antrenament, vâslind la ergometre, potrivit news.ro

Simona Radiş, Ioana Vrînceanu, Iuliana Buhuş, Victoria Petreanu, Adriana Adam, Florin Arteni, Florin Lehaci şi Ştefan Berariu au fost invitaţii surpriză în cadrul evenimentului Inspiration Day, pe care Herbalife România şi Federaţia Română de Canotaj l-au organizat la centrul Asociaţiei Ana şi Copiii.

Acţiunea le-a oferit copiilor oportunitatea de a interacţiona cu sportivii campionii care le-au dezvăluit şi câteva din secretele performanţei, devenind astfel inspiraţi şi motivaţi să îşi continue studiile şi în acelaşi timp, să ia în considerare sportul de performanţă ca o alternativă pentru un viitor remarcabil.

Canotorii au împărtăşit din experienţa lor de viaţă, subliniind cât de importante sunt ambiţia, disciplina şi perseverenţa în atingerea obiectivelor.

De asemenea, copiii au avut oportunitatea să asiste la demonstraţii practice de canotaj, să afle câteva dintre secretele tehnice ale acestui sport şi chiar să descopere ce înseamnă să "vâsleşti" la ergometru.

"Am venit azi aici cu inima deschisă şi nu vă pot descrie în cuvinte bucuria faptului că, prin performanţele noastre, îi putem inspira pe alţii. Îmi doresc ca toţi tinerii să înţeleagă că, indiferent de obstacolele întâlnite pe drumul lor, cu efort şi determinare, pot depăşi orice provocare", a declarat Simona Radiş, campioana olimpică, multiplă campioană mondială şi europeană.

"Sportul de performanţă înseamnă în primul rând disciplină şi puterea de a te autodepăşi constant, indiferent de greutăţi. Asta este ce mi-am dorit să transmit azi, faptul că îţi poti îndeplini orice vis prin ambiţie, disciplină şi perseverenţă. Acest lucru este valabil nu doar în sport, ci în orice domeniu", a afirmat şi Ioana Buhuş, campioană mondială.

"Ca sportiv de performanţă, am traversat multe momente grele, clipe în care poate am simţit că vreau să renunţ. Nu cred că este vreun sportiv care să nu fi avut astfel de momente, însă la fel de repede le-am dat uitării şi am continuat. Această consecvenţă cred eu că m-a adus aici unde sunt astăzi. Dacă munceşti pentru visul tău şi nu laşi pe nimeni să îţi spună că nu poţi, rezultatele vor apărea. Răbdare, multă muncă, determinare şi continuitate. Astea aş spune că sunt valorile pe care sper că am reuşit să le transmitem azi tinerilor", a spus Ştefan Berariu, vicecampion olimpic la canotaj.

Dialogul deschis cu campionii i-a inspirat pe copii să-şi stabilească obiective ambiţioase şi să-şi cultive încrederea în propria lor putere de a reuşi. La finalul întâlnirii, atât sportivii, cât şi adolescenţii de la Asociaţia "Ana şi Copiii" au plecat încărcaţi cu energie pozitivă şi cu determinarea de a-şi urma visurile.

Cu sprijinul Herbalife Nutrition Foundation, Asociaţia „Ana şi Copiii” a finalizat şi inaugurat în 2023 cel mai mare Centru de Zi din România, dedicat copiilor aflaţi în dificultate, proveniţi din familii defavorizate. Peste 200 de copii nevoiaşi beneficiază zi de zi de mese delicioase, ajutor la teme, rechizite, mentori, meditaţii, cursuri, tabere organizate gratuit, special pentru ei, şi nu în ultimul rând, se bucură de iubire, siguranţă şi stabilitate.