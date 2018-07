Caracatița sifonării fondurilor publice prin CNAS, informații de culise - Probele ULUITOARE obținute de anchetatori

Decontările îngrrijirilor medicale la domiciliu sunt un pretext bun pentru sifonarea fondurilor din sistemul medical de sănătate.

"Sume uriase de bani din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), gestionat de CNAS si casele de asigurari subordonate, sunt folosite ca sursa de finantare pentru alte activitati, prin coruptia sistemica a functionarilor publici, acuza procurorii anticoruptie, scrie Ziare.com.

In plus, la nivelul CNAS erau descurajate controalele acolo unde apareau probleme, pentru a nu atrage atentia altor autoritati. Un fost sef al institutiei ii avertiza pe subordonati ca apar in infomarile transmise de serviciile secrete si sa fie mai prudenti. Motivul: nu voiau sa fie deranjati de anchete si sa atraga atentia opiniei publice asupra institutiei.

Verificarea pe teren

Pentru a verifica daca aceste decontari frauduloase pot fi atat de greu de stabilit, procurorii DNA au facut cateva controale la pacienti, care teoretic erau ingrijiti la domiciliu de o firma specializata. Cel putin asa aparea in datele oficiale. Pentru verificare, procurorii DNA au apelat la ajutorul unui colaborator sub acoperire, care lucra la o firma de ingrijiri la domiciliu.

Primul caz, un barbat de 62 de ani, care locuia pe strada Herta din Sectorul 2 si figura in actele medicale cu status ECOG 4, adica imobilizat 100% in pat. Serviciile in acest caz erau decontate de CASMB. In realitate, potrivit inregistrarilor audio-video, acesta se deplasa fara probleme prin locuinta, a purtat discutia in picioare cu colaboratorul si a afirmat ca singura ingrijire medicala de care a beneficiat a fost schimbarea unui pansament in dreptul degetelor de la un picior, fara legatura cu faptul ca suferise si o interventie chirurgicala in zona genitala", scrie sursa citată.