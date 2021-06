Carey Mulligan şi Zoe Kazan vor juca într-un film despre ancheta The New York Times în cazul Weinstein

Carey Mulligan şi Zoe Kazan vor juca în „She Said”, un film despre ancheta The New York Times în cazul acuzaţiilor de hărţuire sexuală aduse producătorului Harvey Weinstein care a pornit mişcarea #MeToo, arată News.ro.

Cele două actriţe se află în faza finală a negocierilor pentru filmul Universal Pictures, scrie Deadline. Ele vor interpreta rolurile Megan Twohey şi Jodi Kantor, autoarele cărţii „She Said: Breaking the Sexual Harassment Story That Helped Ignite a Movement”.

Lungmetrajul se va concentra pe munca lor pentru dezvăluirea acuzaţiilor de hărţuire şi agresiune sexuală aduse lui Weinstein, co-preşedinte al The Weinstein Company care a fost condamnat în martie 2020 la 23 de ani de închisoare.

Maria Schrader, premiată cu Emmy pentru serialul „Unorthodox” (Netflix), va regiza după un scenariu scris de Rebecca Lenkiewicz („Ida”, „Disobedience”).

Filmările urmează să înceapă vara aceasta.

Annapurna Pictures şi Plan B Entertainment au cumpărat drepturile pentru „She Said” în 2018. Megan Ellison va fi producător executiv pentru Annapurna cu Sue Naegle. Brad Pitt, Dede Gardner şi Jeremy Kleiner vor produce pentru Plan B.

Mulligan, care a fost anul acesta nominalizată la Oscar pentru rolul din „Promising Young Woman”, urmează să înceapă filmările pentru „Spaceman” al lui Johan Renck şi pentru „Maestro” al lui Bradley Cooper.

Kazan a jucat recent în miniseria „The Plot Against America” (2020) şi în filmele „The Ballad of Buster Scruggs” (2018), de Joel şi Ethan Coen, şi „The Big Sick” (2017) al lui Michael Showalter.

Ele au colaborat pentru „Wildlife” (2018), pentru care Kazan a fost co-scenarist şi producător executiv, iar Mulligan, protagonistă.