Cartonaș roșu primit de Israel: 'Folosește înfometarea ca armă de război'

„De peste două luni, Israelul a lipsit populația din Gaza de hrană și apă, o politică stimulată sau susținută de oficiali israelieni de rang înalt și care reflectă intenția de a înfometa civilii ca metodă de război”, a declarat Omar Shakir, director la Human Rights Watch.

Potrivit dreptului internațional, privarea de obiecte indispensabile supraviețuirii civililor este o crimă de război, se arată în raport.

Intenția criminală nu necesită admiterea atacatorului, dar poate fi dedusă și din totalitatea circumstanțelor campaniei militare, a adăugat acesta.

După mai mult de două luni de război şi un asediu total impus de Israel începând cu 9 octombrie, condiţiile de viaţă din Fâşia Gaza sunt descrise ca fiind de coşmar de către ONU şi ONG-uri pentru civilii care, încercând să scape de bombe, sunt încolţiţi în zone din ce în ce mai mici.



Aproximativ 1,9 milioane de persoane, sau 85% din populaţia Fâşiei Gaza, au fost strămutate, potrivit ONU, dintre care multe au fost nevoite să fugă de câteva ori pe măsură ce luptele s-au extins.

Israel’s 2-month+ denial of food/water to Gaza’s population, its destruction of objects indispensable to survival—bakeries, grain mills, water facilities—& razing of agricultural land reflect policy to use of starvation as a weapon of war, an abhorrent war crime. New @hrw report. https://t.co/O0tjBLDZzx pic.twitter.com/u5syb2CTj3