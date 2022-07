Casa Albă, reacție după anunțul OMS privind variola maimuței: 'Planul este de a elimina virusul din SUA. Putem să o facem'

Epidemia de variolă a maimuţei poate fi "eliminată" în SUA datorită unui mare număr de vaccinuri şi teste de depistare disponibile, a declarat Casa Albă duminică, în timp ce Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat sâmbătă variola maimuţei drept urgenţă sanitară globală, relatează AFP, conform AGERPRES.

"Planul este de a elimina virusul din SUA. Putem să o facem", a declarat în emisiunea 'Face The Nation' de la CBS News, coordonatorul grupului de lucru de la Casa Albă pentru combaterea epidemiei de coronavirus, Ashish Jha.

"Noi am acţionat rapid", a asigurat el, răspunzând criticilor care evocau o reacţie prea tardivă din partea autorităţilor sanitare după semnalarea primelor cazuri în luna mai, înainte de propagarea virusului, în mare majoritate la bărbaţi care întreţinuseră relaţii sexuale cu alţi bărbaţi.



Potrivit evidenţei Centrelor de prevenţie şi de luptă împotriva maladiilor (CDC) în 22 iulie, 2.890 de cazuri au fost depistate până în prezent în SUA. Variola maimuţei se caracterizează prin febră, erupţii cutanate şi vindecare în general spontană, dar maladia poate provoca dureri mari.



Oraşul New York, unde s-au înregistrat aproape 800 de cazuri, a protestat împotriva lipsei vaccinurilor, iar un ales democrat în Camera Reprezentanţilor, Adam Schiff, a susţinut că guvernul federal "nu este la înălţimea ripostei necesare".



"Când noi am început în urmă cu două luni, aveam un stoc limitat de vaccinuri", a reacţionat Ashish Jha, "dar noi am obţinut mai mult decât oricare altă ţară". "Acum avem peste 300.000. Vom distribui sute de mii în următoarele zile şi săptămâni", a continuat el, referindu-se la aproape 800.000 de doze de vaccin Jynneos, care erau blocate în Danemarca în aşteptarea unei inspecţii din partea Agenţiei americane a medicamentului (FDA).



OMS a declarat sâmbătă variola maimuţei drept urgenţă sanitară globală într-o încercare de a stopa răspândirea cazurilor în toată lumea.



De la începutul lunii mai, când ea a fost detectată în afara ţărilor africane unde este endemică, peste 16.836 de cazuri au fost identificate în 74 de ţări, potrivit CDC.