Câștigătorii Eurovision Song Contest au strâns 500 de Ethereum, reprezentând 900.000 de dolari, pentru a ajuta Ucraina

Câștigătorii Eurovision Song Contest, Kałush Orchestra, au strâns 900.000 de dolari licitând marele trofeu câștigat în competiție – ce reprezintă un microfon de sticlă – iar banii i-au donat unei fundații care sprijină Ucraina în războiul declanșat de Rusia.

Oferta câștigătoare a trofeului a venit din partea exchange-ului de criptomonede WhiteBit, reprezentând 500 de Ethereum. Pe lângă microfonul fizic din cristal, câștigătorul va primi și un token digital nefungibil (NFT) împreună cu trofeul.

„Sunteți excepționali. Apreciem pe fiecare dintre voi care a susținut această licitație și mulțumiri speciale echipei WhiteBit care a achiziționat trofeul pentru 900.000 de dolari, ei fiind acum proprietarii de drept al trofeului nostru”, a scris echipa pe Facebook.

Participanții la licitație au avut opțiunea de a plasa oferte atât în crypto, cât și în fiat, cu oferte fiat direcționate prin banca virtuală a Ucrainei Monobank.

Alți 370.000 de dolari în fiat au fost strânși, într-o loterie ce a avut ca premiu pălăria roz pe care o purta-o liderul orchestrei Kalush, Oleh Psiuk, în timpul interpretării piesei lor „Stefania” la Torino.

Potrivit trupei, banii strânși prin licitație vor fi destinați pentru cumpărarea a trei drone și a unui centru de control, pentru întărirea forțelor ucrainene prin fondul caritabil al lui Serhiy Prytula, un popular prezentator TV ucrainean.

Ucraina și-a făcut un muzeu cu NFT-uri cu momente din război

Licitația prin care au fost strânși banii a fost organizată de Muzeul NFT „Meta History: Museum of War” din Ucraina – care a descris vânzarea pe Twitter drept „o victorie” atât pentru Ucraina, cât și pentru lumea crypto.

La mai bine de o lună de când a fost invadată, Ucraina și-a făcut un muzeu cu NFT-uri care constau în momente cheie din războiul cu Rusia. Sunt publicate momente din timpul războiului care sunt scoase la licitație.

„Meta History – Museum of war”, cum se numește platforma pe care sunt găzduite NFT-urile se descrie ca fiind „un muzeu NFT al războiului Rusiei lui Putin împotriva Ucrainei”, relatează crypto.ro.

Misiunea platformei este aceea de a „păstra memoria evenimentelor reale din acea vreme, pentru a răspândi informații veridice în rândul comunității digitale din lume și pentru a colecta donații pentru sprijinul Ucrainei”.

Mai mult, vizitatorii sunt anunțați că 100% din fondurile din vânzare vor merge direct în cripto-conturile oficiale ale Ministerului Transformării Digitale al Ucrainei pentru a sprijini armata și civilii.

Muzeul se vrea a fi o cronologie a evenimentelor din istoria ucraineană a timpurilor moderne. NFT-urile sunt fapte însoțite de reflecții personale. Formula fiecărui NFT este clară și simplă: fiecare token este o adevărată știre dintr-o sursă oficială și o ilustrație de la artiști, atât ucraineni, cât și internaționali.

Yesterday @WhiteBit simultaneously broke two Ukrainian records having placed the biggest bet of 500 ETH on the Eurovision trophy at our platform.



It is a victory of Ukraine and the cryptocurrency world as well!



Keep up with us, it’s only the beginning???????????? pic.twitter.com/aV2KALPQnC