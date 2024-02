Cătălin Rădulescu neagă orice reimplicare în politică

Fostul deputat Cătălin Rădulescu susține într-un punct de vedere pentru stiripesurse.ro că nu are nici o implicare politică în acest moment și nici nu dorește să reintre în arena politică deocamdată:

”Am văzut in ultimul timp ca “ anumite surse “ ma asociază in ultimul an cu diferite persoane sau formațiuni politice și vreau sa clarific acest subiect : nu am purtat niciun fel de discuții pentru revenirea mea in politica , nu am nicio intenție in acest moment , in acest sens !

Atunci când voi crede ca îmi doresc sa revin in politica voi anunța ! Am fost toată viața mea un patriot și un naționalist , un pro-roman , un susținător al familiei tradiționale , al bisericii și tradițiilor românești și un luptator împotriva abuzurilor și statului paralel , fapt care mi-a adus discreditarea și eliminarea mea din politica de către tradatorii de neam , corupți și analfabeți din sistem și din politica și PSD , repercursiuni pe care le-am simțit din plin și eu și familia mea !

Nu am renunțat însă sa iubesc romanii și România iar când va fi momentul sau dacă va fi momentul sa revin in politica o voi anunța personal și nu prin “ surse “ , Dr Catalin Marian Radulescu”, susține el.