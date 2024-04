Cazul Stormy Daniels: Personajele care l-ar putea 'înfunda' pe Donald Trump

Donald Trump se află, luni, într-o sală de judecată din New York, iar procesul său penal pentru tăinuire de fonduri, aşa-numitul dosar bani contra tăcere sau Stormy Daniels, este în plină desfăşurare. Donald Trump este primul fost preşedinte american care este judecat pentru acuzaţii penale, relatează CNN, potrivit news.ro.

Procesul începe cu selecţia juraţilor. Procedura va continua până când va fi desemnat un juriu format din 12 newyorkezi şi şase supleanţi. Potenţialii juraţi vor fi verificaţi prin întrebări menite să semnaleze eventuale opinii politice puternice ale acestora, care i-ar împiedica să fie imparţiali.

Procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, l-a acuzat anul trecut pe Trump de 34 de infracţiuni de falsificare a registrelor fiscale pentru presupusul său rol într-un sistem de disimulare a banilor plătiţi pentru a le reduce la tăcere pe presupusele sale amante înainte de alegerile din 2016. Trump a pledat nevinovat şi a negat faptele.

Acesta este doar unul dintre cele patru cazuri penale cu care se confruntă Trump în timp ce este prezumtivul candidat republican la alegerile prezidenţiale din 2024. Este posibil, totodată, ca acesta să fie singurul caz care va fi prezentat unui juriu înainte de alegeri, iar fostul preşedinte ar putea fi condamnat la închisoare, dacă va fi găsit vinovat.

PRINCIPALELE PERSONAJE ALE DOSARULUI:

Stormy Daniels

Daniels este o actriţă de filme pentru adulţi care a afirmat public că a făcut sex cu Donald Trump în 2006 şi că a fost plătită pentru a păstra tăcerea în legătură cu această aventură. Trump a negat relaţia.

Michael Cohen

Fostul avocat personal al lui Donald Trump susţine că Trump l-a îndrumat să plătească banii pentru tăcerea lui Stormy Daniels în ultimele zile ale campaniei prezidenţiale din 2016. Trump neagă acuzaţiile.

Karen McDougal

Este un fotomodel şi actriţă care a declarat că a avut o aventură de câteva luni cu Donald Trump în 2006 şi că a fost plătită cu 150.000 de dolari pentru a păstra tăcerea despre acest lucru către revista tabloidă National Enquirer. Trump a negat relaţia. Procurorii ar putea folosi plăţile ca dovadă că schemele au avut ca scop protejarea şanselor electorale ale lui Trump.

David Pecker

Fostul editor al National Enquirer ar fi ajutat la intermedierea unei înţelegeri cu Stormy Daniels şi ar fi aranjat să "prindă şi să ucidă" o poveste despre o aventură între Donald Trump şi Karen McDougal. Pecker a primit imunitate în cadrul anchetei federale în schimbul mărturiei sale în faţa marelui juriu.

Juan Merchan

Judecător la Curtea Supremă din New York

Alvin Bragg

Procurorul districtual din Manhattan

Echipa juridică a lui Trump

Todd Blanche

Susan Necheles

Joe Tacopina

CRONOLOGIA CAZULUI STORMY DANIELS

Acuzaţiile sunt legate de o plată de 130.000 de dolari pentru a cumpăra tăcerea vedetei porno Stormy Daniels înainte de alegerile din 2016 cu privire la o relaţie sexuală pe care aceasta spune că a avut-o cu el.

Trump, care candidează din nou la preşedinţie, a pledat nevinovat pentru falsificarea înregistrărilor fiscale, pentru a ascunde plata.

Iată evenimentele care au dus la proces:

IANUARIE 2018

The Wall Street Journal relatează că Trump a aranjat plata către starul porno Stormy Daniels în octombrie 2016 pentru a o împiedica să vorbească despre presupusa legătură sexuală din 2006. Trump s-a căsătorit cu cea de-a treia soţie a sa, Melania Trump, în 2005.

Trump a negat în repetate rânduri că a făcut sex cu Daniels, al cărei nume real este Stephanie Clifford.

FEBRUARIE 2018

Michael Cohen, fost avocat privat al lui Trump, spune că a plătit-o pe Daniels folosind banii săi şi că nu a fost instruit de compania sau campania lui Trump să facă plata. El a spus că Trump nu i-a rambursat niciodată plata.

Ulterior, Cohen avea să contrazică ambele declaraţii sub jurământ, afirmând că Trump i-a cerut, de fapt, să facă plata şi că i-a rambursat banii.

FEBRUARIE 2018

Revista The New Yorker relatează că Trump a avut o aventură cu modelul Playboy Karen McDougal între 2006 şi 2007. Revista afirmă că American Media Inc, editorul tabloidului National Enquirer, i-a plătit lui McDougal 150.000 de dolari pentru drepturile exclusive asupra poveştii sale la scurt timp după ce Trump a devenit candidatul republican la preşedinţie în 2016.

The National Enquirer nu a publicat niciodată povestea.

APRILIE 2018

Trump, întrebat de reporteri dacă ştia despre plata către Daniels, răspunde: "Nu". Întrebat de ce a făcut Cohen plata, Trump a răspuns: "Va trebui să-l întrebaţi pe Michael Cohen".

MAI 2018

Într-o declaraţie de etică, Trump recunoaşte că i-a rambursat lui Cohen suma de 130.000 de dolari plătită lui Daniels.

IULIE 2018

Rudy Giuliani, unul dintre avocaţii personali ai lui Trump la acea vreme, afirmă că Cohen a înregistrat o conversaţie cu Trump cu două luni înainte de alegerile din 2016, în care cei doi au discutat despre o potenţială plată către McDougal. Trump neagă orice abatere şi numeşte înregistrarea lui Cohen "probabil ilegală".

AUGUST 2018

Cohen pledează vinovat la acuzaţii penale în faţa unui tribunal federal din Manhattan, inclusiv încălcări ale finanţării campaniei electorale în legătură cu plăţile către Daniels şi McDougal. El depune mărturie că Trump i-a ordonat să facă plăţile "cu scopul principal de a influenţa alegerile".

DECEMBRIE 2018

Trump numeşte plăţile de bani pentru tăcere o "simplă tranzacţie privată". Într-un interviu acordat Reuters, el spune că plata către Daniels "nu a fost o contribuţie la campanie" şi că "nu a existat nicio încălcare a legii pe baza a ceea ce a făcut".

IULIE 2021

Cyrus Vance, procurorul districtual din Manhattan la acea vreme, acuză compania imobiliară a familiei Trump, Trump Organization, cu sediul în New York, şi principalul său director financiar de fraudă fiscală. Trump însuşi nu este acuzat, iar rechizitoriul nu conţine nicio referire la plăţile de bani pentru tăcere.

DECEMBRIE 2022

Organizaţia Trump este găsită vinovată de fraudă fiscală în urma unui proces la tribunalul statului New York din Manhattan.

IANUARIE 2023

Succesorul lui Vance în funcţia de procuror districtual din Manhattan, Alvin Bragg, începe să prezinte unui mare juriu dovezi despre presupusul rol al lui Trump în plăţile din 2016 contra tăcerii lui Daniels.

MARTIE 2023

Biroul lui Bragg anunţă că Trump a fost pus sub acuzare. Acuzaţiile specifice rămân sub sigiliu.

APRILIE 2023

Actul de acuzare este desigilat. Acesta îl acuză pe Trump că a afirmat în mod fals în documentele deţinute de Trump Organization că rambursările sale din 2017 către Cohen pentru plata lui Daniels au fost cheltuieli legale.

Procurorii spun că înregistrările fiscale fictive au fost concepute pentru a ascunde plăţile către Daniels şi McDougal, pe care le-au caracterizat drept o schemă de corupere a alegerilor din 2016.

Trump câştigă preşedinţia în acel an, învingând-o pe democrata Hillary Clinton.

Trump pledează nevinovat la acuzaţii şi ulterior le spune susţinătorilor săi adunaţi în faţa casei sale din Florida că a fost victima unei "interferenţe în alegeri", fără a furniza dovezi.

FEBRUARIE 2024

Merchan refuză cererea lui Trump de respingere a acuzaţiilor.

15 APRILIE 2024

Selecţia juriului este programată să înceapă pentru procesul lui Trump, care este de aşteaptat să dureze între şase şi opt săptămâni.