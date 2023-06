Ce a facut un barbat tanar paralizat după accident vascular cerebral

Accidentul vascular cerebral este cunoscut mai bine sub prescurtarea AVC.

O afecțiune specifică vârstnicilor, care au și alte boli cardio-vasculare, AVC începe să fie din ce în ce mai des întâlnită în rândul persoanelor tinere și foarte tinere.

Este și cazul lui Relu, care a suferit un AVC, în urma căruia a rămas paralizat. ”Nu mai puteam face niciun pas. Creierul era cât de cât bine, dar picioarele, deloc. Am venit la recuperare și în câteva săptămâni de internare la Spitalul Sfântul Sava din Pantelimon, am ajuns la stadiul ca astăzi să parcurg 2.7 km pe bandă. Am mers astăzi o oră și 36 de minute. Mă simt foarte bine și sunt recuperat 100%”, povestește Relu, pacient al Spitalului de Recuperare Medicală Sfântul Sava, din Pantelimon, Ilfov.

În România, AVC ocupă primul loc între bolile urmate de invaliditate

Dintre toate bolile care determină invaliditate, AVC se situează pe primul loc în țara noastră. Conform statisticilor, în fiecare oră, 4 pacienți mor din cauza AVC în România. Cei care supraviețuiesc, nu se pot descurca singuri, au nevoie de însoțitor, unii nu mai pot vorbi, nu mai pot înghiți, nu-și mai pot folosi membrele etc.

Cauzele AVC la tineri

În ultimii ani, vârsta persoanelor care suferă AVC a scăzut. Studiile arată că 10 – 15% dintre cei care suferă AVC au vârste între 18 și 50 de ani, mulți fiind chiar foarte tineri. Specialiștii explică AVC la tineri prin prezența stresului, fumatului, alimentație dezechilibrată, lipsă de somn, sedentarism, obezitate, ateroscleroză etc.

Ce soluții avem, în caz de AVC

Recuperarea medicală după AVC conține planuri de tratament atât din specialitatea de kinetoterapie, cât și de fizioterapie, masaj terapeutic, cât și multe alte tratamente ce nu țin exclusiv de aparatul locomotor. Spitalul Sfântul Sava are toți acești specialiști, inclusiv psihologi și logopezi, care cooperează pentru a obține în timp cât mai scurt o stare optimă a pacienților cu AVC.

Cu cât recuperarea după intervenția chirurgicală post AVC începe mai repede, cu atât șansele de recuperare cresc. Spitalul Sfântul Sava deține o secție specializată în monitorizarea permanentă a funcțiilor vitale ale pacienților, în regim ATI, unde pacienții pot fi internați la 48 de ore după intervenția neurochirurgicală. Aici încep imediat procedurile de recuperare medicală pasivă, la pat, cu echipamente de ultimă generație, care nu presupun niciun fel de efort din partea pacientului. Aceste echipamente inovative se găsesc doar în Spitalul Sfântul Sava sau într-un număr extrem de restrâns, 1-2 alte spitale din țară.

Spitalul Sfântul Sava a preluat modelul de recuperare medicală timpurie, practicat în marile clinici din străinătate, unde recuperarea pacienților începe chiar de la terapie intensivă. Astfel, nu se pierde timp prețios pentru recăpătarea funcțiilor creierului, pierdute în timpul AVC, precum stimulii pentru mișcarea membrelor, pentru înghițire, pentru folosirea ochilor, pentru vorbire etc.

Recuperarea medicală cu internare se face în Spitalul Sfântul Sava în saloane cu 2 sau 3 paturi. Fiecare salon este conectat la instalația de oxigen, are baie proprie, adaptată nevoilor pacienților cu deficiențe majore locomotorii și este supravegheat video din camerele de gardă, astfel încât în orice moment, pacienții aflați în dificultate sau care au nevoie de ajutor, să fie observați și sprijiniți imediat.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/