Ce este coxartroza și cum se poate recupera medical protezarea de șold

Coxartroza este degradarea lentă și, din păcate, ireversibilă a cartilajului articular de la nivelul șoldului. Artroza afectează articulația deoarece țesutul cartilaginous, care asigură mișcarea netedă și uniform, este distrus, iar orice mișcare este însoțită de dureri insuportabile. Cunoscută și sub numele de osteoartrită, produce cele mai numeroase și grave invalidități, la nivel mondial.

Atunci când coxartroza este agravată, singura soluție pentru îmbunătățirea calității vieții pacientului este intervenția chirurgicală pentru artroplastia totală de șold, porțiunile articulare distruse fiind înlocuite cu implanturi artificiale. Mulți dintre pacienți se tem nu atât de operația în sine, cât de perioada ce urmează după intervenția chirurgicală, anume recuperarea medicală. Or, această teamă duce frecvent la decesul pacienților din cauza excesului de antiinflamatoare administrate pentru reducerea durerilor.

Programul de recuperare medicală după o operație de protezare șold de la Spitalul Sfântul Sava se realizează în condiții de internare, cu echipamente medicale de ultimă generație, cu o echipă numeroasă de specialiști în fizioterapie și kinetoterapie și cu parcurgerea mai multor ședințe de terapii diferite pe zi. Efortul depus de pacientul internat sunt incomparabil mai mici decât în ambulatori, iar rezultatele înregistrate de Spitalul de Recuperare Medicală Sfântul Sava sunt superlative.

”Când am venit la Spitalul Sfântul Sava, m-am simțit ca în tabără și am avut sentimentul că scap de o povară, care e de domeniul trecutului și că începe o nouă etapă, deoarece am simțit că aici, pas cu pas, voi ajunge cât mai aproape de stadiul inițial. Am convingerea că pe picioarele mele voi pleca de la Spitalul Sfântul Sava, poate însoțită de, cel mult, o cârjă. Eu am văzut progresul aici, pas cu pas, zi de zi. Când am venit, am venit singură, fără aparținători, dar cei de pe ambulanța Spitalului Sfântul Sava, care m-a adus aici, parcă erau membrii familiei mele. Este și acest aspect foarte important, să nu te simți singur. Când am intrat în cameră, am spus, gata, sunt în siguranță. Chiar acesta a fost sentimentul și mi-am propus în minte ca în fiecare zi, cât voi sta aici, să fac progrese până îmi ating țelul. Țelul meu este să pot urca treptele până la mine acasă, un etaj, singură, cu o cârjă. Voi fi exemplu viu de reușită!” – Luminița Chiric, pacientă cu operație de protezare a șoldului cu coxartroză, Spitalul Sfântul Sava.

Spitalul Sfântul Sava are saloane cu 2 sau 3 paturi și deține peste 100 de echipamente medicale de ultimă generație, la care se adaugă o ambulanță tip C, cu echipamente de resuscitare și terapie intensivă. Din această vară, Spitalul Sfântul Sava a deschis o secție de monitorizare permanentă a funcțiilor vitale, care are 18 paturi cu monitoare specific ATI, în care pacienții se pot interna pentru recuperare medicală la 48 de ore după intervențiile chirurgicale. Echipamentele de ultimă generație ale Spitalului Sfântul Sava permit efectuarea recuperării medicale pasive, fără niciun efort fizic din partea pacientului aflat încă în patul ATI. Această recuperare medicală timpurie dă șanse mari de succes în refacerea pacientului.

Spitalul Sfântul Sava a fost ridicat de la zero și nu a înregistrat niciun caz de Covid sau infecții nosocomiale. Funcționează cu o echipă medicală formată din 8 medici specialiști, 40 de kinetoterapeuți și fizioterapeuți, 30 de asistenți medicali și 48 de infirmiere.

Date de contact ale Spitalului Sfântul Sava:

0724.021.090 | 0724.338.881

contact@spitalulsfantulsava.ro

https://spitalulsfantulsava.ro/

https://spitalulsfantulsava.ro/recuperare-medicala/

https://spitalulsfantulsava.ro/fizioterapie/

https://spitalulsfantulsava.ro/kinetoterapie/

https://spitalulsfantulsava.ro/ingrijiri-paliative/