Ce este Sindromul Extrapiramidal, boala degenerativă cu care s-a luptat Valentin Uritescu

Actorul Valentin Uritescu (81 de ani) a murit sâmbătă, după ce fusese internat într-un centru specializat unde primea ajutor pentru boala de care suferea şi care l-a forţat să se retragă din activitate. Actorul se lupta, încă de când avea 33 de ani, cu Sindromul Extrapiramidal, o boală degenerativă care s-a agravat în ultimii ani, potrivit Antena 3.

„Nu e Parkinsonul ăla care te zvântă, pentru că niciodată capul şi mâinile nu mi s-au mişcat necontrolat. Picioarele, în schimb, îngrozitor mă afectează. Fac ce fac şi pic în genunchi", spunea actorul într-un interviu acordat la 70 de ani, atunci când s-a retras de pe scenă.

„Timp de doi ani şi ceva am umblat pe la toţi doctorii. Am început cu un medic din Piatra Neamţ. „Ai sindrom extrapiramidal!” Am venit acasă, m-am uitat în Dicţionarul Sănătăţii şi m-am îngrozit: o boală teribilă, degenerativă. Colega mea, Ioana Pavelescu, i-a povestit despre mine tatălui ei, care era medic. Acesta îl cunoştea pe marele profesor Voiculescu de la Spitalul nr. 9 (actualul Spital Bagdasar-Arseni, n.n.). M-am dus la el şi m-a internat vreme de zece zile, timp în care mi-a făcut toate analizele posibile. M-a 'căutat' până şi de cupru, să vadă dacă n-am cupru în organism. După toate investigaţiile astea, mi-a spus: 'Ai un fel de Parkinson. Suferi de un sindrom extrapiramidal. Nu-i chiar Parkinson, dar e cam pe-acolo!', a povestit actorul pentru publicatia ziarullumina.ro.

"Mi-era rău, din ce în ce mai rău. La un moment dat, luam Levodopa, un medicament care avea nişte reacţii secundare teribile. Îmi venea să mă sinucid. Când mergeam pe stradă şi vedeam un camion, îmi venea să intru în el. Înainte de a pleca din Bucureşti spre casă, am intrat în Biserica „Sfântul Spiridon Nou”, din Bulevardul Cantemir. M-am dus la Icoana Maicii Domnului, am îngenuncheat şi am început să plâng. Apoi, am ridicat privirea către icoana lui Iisus Hristos: 'Doamne, te rog ajută-mă, mai dă-mi cinci ani, să văd ce se alege din mine!'. Şi mi-a dat treizeci şi ceva de ani!", a mai povestit marele actor.

Sindromul Extrapiramidal este o asociere între o akinezie (mișcări rare și lente), o hipertonie (rigiditate) și o tremurătură în stare de repaus.