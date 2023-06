Cea de-a XII-a ediţie a Festivalului A to JazZ de muzică şi cultură urbană va avea loc în perioada 6 - 9 iulie la South Park 2, la Sofia

Cea de-a XII-a ediţie a Festivalului A to JazZ de muzică şi cultură urbană va avea loc în perioada 6 - 9 iulie la South Park 2 (lângă Muzeul Naţional al Omului şi al Pământului) din Sofia, au anunţat organizatorii. Opt trupe din Belgia, Franţa, Congo, România, Ungaria, Serbia şi Grecia, selectate de un juriu internaţional, vor concerta în ziua deschiderii festivalului, conform Agerpres.

Peste 20 de directori de programe, jurnalişti şi critici muzicali de la cele mai mari festivaluri din Europa vin la Sofia pentru programul internaţional A to JazZ.

Directorul festivalului, Peter Dimitrov, a declarat că, alături de 14 organizaţii şi festivaluri partenere, A to JazZ s-a alăturat Upbeat - platforma europeană de muzică internaţională - pentru a sprijini dezvoltarea muzicii şi artiştii în devenire din Bulgaria şi Europa.



Timp de o lună, 162 de participanţi din 28 de ţări s-au întrecut pentru cele opt spectacole din deschiderea celei de-a XII-a ediţii a festivalului. Ei au fost selectaţi de un juriu internaţional format din reprezentanţi ai celor mai importante evenimente muzicale din Europa, a adăugat Dimitrov.



Juriul este format din Marina Pomie de la festivalul Sziget din Ungaria, Bojan Djordjevic de la festivalul Todo Mundo din Serbia, Ula Novak de la festivalul Off şi festivalul Pannonica din Polonia, Kostadin Shurbanovski de la OFF Fest şi Skopje Jazz Fest din Macedonia de Nord şi Peter Dimitrov de la A to JazZ în Bulgaria. Toţi vor fi invitaţi ai ediţiei din 2023 a festivalului A to JazZ.



Cele opt trupe selectate sunt Ephemere (Ungaria), Duckshell (Brazilia, Ungaria, România), Alice in WonderBand (Serbia), Tumbe (România), Hands in Motion (Belgia), Argalios (Grecia), Fanie Fayar (Congo) şi Gergana Dimitrova, a.k.a Belonoga (Bulgaria).



Anul acesta, Festivalul A to JazZ va avea loc sub sloganul "Be green, please recycle" (Fii verde, te rog reciclează).



Organizatorii îi îndeamnă pe vizitatori să participe la o strângere separată de deşeuri la scară largă, să călătorească ecologic şi să spună "Cheers!" (Noroc) când vor ridica noile căni reutilizabile ale festivalului la eveniment.



Ştire selectată de BTA pentru promovare şi publicare de către AGERPRES, fără intervenţie pe text, conform acordului de colaborare dintre agenţii.