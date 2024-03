Cea mai veche pădure din lume ascunde un mare secret, vechi de peste 400 de milioane de ani/ VIDEO

Oamenii de știință au descoperit ceea ce ei cred că este cea mai veche pădure fosilizată cunoscută din lume. Descoperirea a fost făcută în stâncile de pe coasta de sud-vest a Angliei. Cei mai mari copaci aveau patru metri, au dezvăluit cercetătorii. De asemenea, cercetătorii arată faptul că această pădure ascunde și un ”secret” despre modul în care se desfășura viața pe Pământ, în urmă cu peste 400 de milioane de ani.

Pădurea a fost descoperită pe stâncile înalte de gresie de lângă Minehead, Somerset, aproape de o tabără de vacanță, anunță BBC. Cercetătorii de la universitățile Cambridge și Cardiff spun că sunt cei mai vechi copaci fosilizați găsiți vreodată în Marea Britanie și cea mai veche pădure cunoscută de pe Pământ.

Copacii, cunoscuți sub numele de calamophyton, seamănă cu palmierii. Descriși ca un fel de „prototip” al copacilor de astăzi, cei mai mari aveau între doi și patru metri înălțime, au dezvăluit cercetătorii.

Ei cred că pădurea fosilă este cu aproximativ patru milioane de ani mai veche decât o pădure descoperită în statul New York. Pădurea din Anglia datează din perioada Devoniană, între 419 și 358 de milioane de ani în urmă.

Perioada Devoniană a schimbat viața pe Pământ

"Perioada Devoniană a schimbat în mod fundamental viața pe Pământ", a declarat profesorul Neil Davies de la Departamentul de Științe ale Pământului din Cambridge, primul autor al studiului. "A schimbat, de asemenea, modul în care apa și pământul au interacționat între ele, deoarece copacii și alte plante au ajutat la stabilizarea sedimentelor prin sistemele lor de rădăcini, dar se știu puține lucruri despre primele păduri."

Pădurea fosilă identificată de cercetători a fost găsită în formațiunea Hangman Sandstone, de-a lungul coastelor Devon de nord și Somerset de vest. În perioada Devoniană, această regiune nu era atașată de restul Angliei, ci se afla mai la sud, conectată cu părți din Germania și Belgia, unde au fost găsite fosile similare din Devonian.

"Când am văzut prima dată fotografiile trunchiurilor de copac, am știut imediat ce sunt, bazându-mă pe 30 de ani de studiu al acestui tip de copac în întreaga lume", a declarat coautorul Dr. Christopher Berry de la Școala de Științe ale Pământului și Mediului din Cardiff. "A fost uimitor să le vedem atât de aproape de casă. Dar cea mai revelatoare perspectivă vine din faptul că am văzut, pentru prima dată, acești copaci în pozițiile în care au crescut. Este prima noastră ocazie de a privi direct la ecologia acestui prim tip de pădure, de a interpreta mediul în care creșteau copacii Calamophyton și de a evalua impactul lor asupra sistemului sedimentar".