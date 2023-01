Cel mai consumat fruct în rândul românilor vine din Polonia - Nici mere nu mai reușim să exportăm

România a exportat 438,9 tone de mere şi a importat peste 90.000 de tone în 2021, iar 80% au venit din Polonia, conform calculelor ZF făcute pe baza datelor Eurostat.

Mai exact, unu din zece mere, cel mai consumat fruct de către români, este de origine poloneză. Polonia ne trimite 9-10 tiruri cu mere pe zi, chiar dacă transportul acestora durează până la două zile, iar noi nu le dăm nimic, scrie ZF, potrivit Mediafax.

Astfel, în „duelul merelor”, scorul dintre România şi Polonia este: 0 la 71.550. De ce? „Cumpărătorul alege ce doreşte în funcţie de preţ sau de calitate, iar comerciantul îi oferă ceea ce cere, pentru că nu vrea să rămână cu merele în depozit, ci să le vândă. Dacă am fi deştepţi şi ne-am organiza, am face şi noi ce fac polonezii: am da mere la alţii. Polonia s-a asociat, s-a organizat şi a făcut anumite contracte, iar noi trebuie să fim competitivi pe o piaţă concurenţială”, spune Sorin Minea, preşedintele Federaţiei Patronale din Industria Alimentară Romalimenta.

Polonia asigură 12% din consumul de mere al românilor. Astfel, dacă un camion transportă, în medie, 20-22 de tone de mere, înseamnă că anual vin din Polonia circa 3.500 de camioane cu mere, adică 9-10 pe zi, date fiind importurile totale de 71.550 de tone.