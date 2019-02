Cel mai lung mandat la șefia agenției britanice de spionaj extern - Theresa May vrea să prelungească mandatul actualului director

Şeful agenţiei britanice de spionaj extern MI6 ar urma să rămână în funcţie şi după ce îi expiră mandatul în acest an pentru a ghida instituţia în perioada post-Brexit, a relatat cotidianul The Times, preluat de Reuters, scrie Agerpres.

În vârstă de 55 de ani, Alex Younger urma să se retragă în noiembrie, după cinci ani petrecuţi în funcţie. Însă oficialii vor să îi prelungească mandatul pentru a acoperi o perioadă de unul sau doi ani după ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, conform The Times.Dacă premierul Theresa May şi ministrul de externe Jeremy Hunt vor confirma prelungirea, el va deveni şeful MI6 cu cel mai lung mandat de după anii '60. Şefii MI6, cunoscuţi ca 'C', au în mod tradiţional un mandat de maximum cinci ani.

Andrew Parker, şeful serviciului de informaţii interne MI5, a fost de acord să rămână în funcţie până în 2020. El a fost numit în 2013.



MI6, prezentat de scriitori ca serviciul unde lucrează unii dintre cei mai memorabili spioni ficţionali, precum George Smiley al lui John le Carré sau James Bond al lui Ian Fleming, acţionează în străinătate şi are ca sarcină apărarea Marii Britanii şi a intereselor sale.