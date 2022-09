Cel mai mare labirint de porumb din lume celebrează a 60-a aniversare a personajului James Bond

Acest labirint, ce va fi inaugurat sâmbătă, conţine peste 16 kilometri de poteci şi a fost amenajat pe o suprafaţă de 11 hectare într-o fermă din Spring Grove, Illinois, la nord de Chicago."Avem o tematică diferită în fiecare an", a declarat George Richardson, coproprietar al Fermei de Aventuri Richardson. "În acest an vom marca 60 de ani de la apariţia personajului cinematografic James Bond, o tematică foarte amuzantă pentru noi", a adăugat el.Antreprenorul american a dezvăluit că labirintul a fost creat cu ajutorul unor tractoare high-tech folosite la plantarea porumbului, echipate cu GPS şi sisteme speciale de oprire. Pe măsură ce tractorul străbate câmpul fermei, seminţele de porumb sunt eliberate pe sol pentru a planta tiparul labirintului în cele mai mici detalii ale sale, conform unui model prestabilit."Este un proces destul de amplu. Însă e foarte plăcut să vedem rezultatele, reprezintă ceva cu adevărat uimitor", a adăugat George Richardson.James Bond este un personaj literar care a fost creat în 1953 de scriitorul britanic Ian Fleming. Personajul cinematografic James Bond - cunoscut şi sub numele codificat 007 - a apărut pentru prima dată pe marile ecrane în anul 1962 în filmul de spionaj "Dr. No", în care rolul protagonistului a fost interpretat de actorul Sean Connery.