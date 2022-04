Cele patru romane selectate pe lista scurtă a Premiului Walter Scott pentru ficţiune istorică au fost anunțate

Cele patru romane selectate pe lista scurtă a Premiului Walter Scott pentru ficţiune istorică, în valoare de 25.000 de lire sterline, au fost anunţate, informează marţi bbc.com.

Juriul a ales romanele ''Rose Nicolson'', de Andrew Greig, ''News Of The Dead'', de James Robertson, ''Fortune'', de Amanda Smyth şi ''The Magician'', de Colm Toibin.

Titlul câştigător va fi anunţat în cadrul Borders Book Festival din localitatea Melrose, pe 17 iunie.

Premiul a fost decernat pentru prima dată în 2010, iar printre câştigători s-au aflat de-a lungul timpului Hilary Mantel, Sebastian Barry şi Robert Harris, potrivit Agerpres.

Cu prilejul anunţării listei scurte, juriul a precizat că dezbaterile au fost animate, iar alegerile au fost dificile.

Romanele selectate pe lista scurtă anul acesta includ poveşti plasate în Scoţia violentă a anilor 1570, într-o vale ficţională din tărâmurile muntoase ale Scoţiei de-a lungul a trei ere diferite, criza petrolului din anii 1920 în Caraibe şi Europa secolului al XX-lea văzută prin prisma vieţii şi operei scriitorului Thomas Mann.

Premiul este sponsorizat de ducele şi ducesa de Buccleuch şi poartă numele romancierului şi poetului Walter Scott, originar din Edinburgh, autorul romanelor ''Ivanhoe'' şi ''Waverley''. Scriitorul a murit în localitatea Abbotsford, în apropiere de Melrose, în 1832.

Câştigătorul va fi răsplătit cu un cec de 25.000 de lire sterline, iar fiecare dintre autorii selectaţi pe lista scurtă va primi 1.500 lire sterline, Premiul Walter Scott fiind unul dintre cele mai generoase distincţii literare din Scoţia.

Din juriu fac parte: Katie Grant, Elizabeth Buccleuch, James Holloway, Elizabeth Laird, James Naughtie şi Kirsty Wark.