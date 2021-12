Centenarul cineastului indian Satyajit Ray, marcat printr-o retrospectivă la Muzeul Academiei Americane de Film din Los Angeles

O sută de ani de la naşterea cineastului indian Satyajit Ray sunt marcaţi printr-o retrospectivă în două părţi la Muzeul Academiei Americane de Film din Los Angeles.

Pe 2 mai 2021 s-a împlinit un secol de la naşterea lui Ray, maestrul care a primit un Oscar onorific în 1992, cu puţin timp înainte să moară, şi care este cineastul indian cel mai cunoscut la nivel internaţional, conform news.ro.

Prima parte a retrospectivei, care se va încheia pe 29 decembrie, se concentrează pe cariera lui Ray între anii 1955 şi 1969.

După ce a fost designer grafic, el a devenit regizor, în jurul vârstei de 30 de ani, cu revoluţionarul „Pather Panchali” (1955), care împreună cu „Aparajito/ The Unvanquished” (1956) şi „Apur Sansar/ The World of Apu” (1959) face parte din trilogia fenomen „Apu”, care îl urmăreşte pe protagonist din copilărie până la maturitate.

Retrospectiva cuprinde şi restaurarea trilogiei realizată de Arhiva Academiei din negativele care erau aproape pierdute din cauza unui incendiu.

În decembrie, vor fi proiectate şi producţii ale lui din anii 1960, inclusiv „Teen Kanya/ Three Daughters” (1961), primul lui film color „Kanchenjungha” (1962) şi „Kapurush”/”Mahapurush / The Coward/The Holy Man” (1965).

Acelaşi deceniu a însemnat, între altele, „Nayak/ The Hero” (1966) şi „Goopy Gyne Bagha Byne/ The Adventures of Goopy and Bagha” (1969).

Cele mai multe dintre filmele din retrospectivă sunt restaurate de Satyajit Ray Preservation Project de la Academy Film Archive şi vor fi proiectate de pe peliculă de 35mm.

A doua parte a retrospectivei va avea loc în 2022.