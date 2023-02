Cercetătorii aruncă 'bomba' - Cuvintele 'bărbat' și 'femeie' nu ar trebui folosite: Cu ce termeni vor să le înlocuiască

Cuvintele „bărbat” și „femeie” nu ar trebui folosite în știință, deoarece întăresc ideile conform cărora sexul este binar, a sugerat un grup de cercetători din SUA și Canada.

Ei recomandă astfel folosirea termenului „producător de ovule” în loc de “femeie” și “producător de spermatozoizi” în loc de bărbat, potrivit The Times.

„O mare parte din știința occidentală are rădăcini în colonialism, supremația albă și patriarhat, iar aceste structuri de putere continuă să pătrundă în cultura noastră științifică”, au scris cercetătorii într-o lucrare publicată în revista Trends in Ecology and Evolution.

În opinia lor, limbajul folosit de cercetători susține adesea un status quo discriminatoriu

În opinia lor, limbajul folosit de cercetători susține adesea un status quo discriminatoriu și ar trebui să se schimbe.

Site-ul web al grupului vine cu un „top 24 de termeni dăunători”. Lista include cuvintele bărbat, femeie, mamă, tată, primitiv, invaziv.

De asemenea, cercetătorilor nu le place termenul „știință cetățenească”, despre care susțin că ar putea fi „dăunător pentru non-cetățeni” care s-ar putea simți excluși. În schimb, ei sugerează termenul „știință participativă sau știință comunitară”.

Cercetătorii implicați în proiect provin de la Harvard, Princeton și Universitatea din California

Cercetătorii implicați în proiect provin din universități precum Harvard, Princeton și Universitatea din California.

Sugestiile lor au fost criticate de alți experți.

„Indiferent de intenție, proiectul va provoca confuzie pentru mulți și ultimul lucru de care au nevoie oamenii de știință este lipsa de claritate cu privire la sensul cuvintelor pe care le folosesc”, a declarat profesorul Frank Furedi de la Universitatea din Kent.