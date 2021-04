Cercetătorii britanici susțin că riscul cheagurilor de sânge este mai mare în urma infectării cu Covid decât după vaccinare

Riscul de a dezvolta cheaguri de sânge este mai mare în rândul celor diagnosticați cu Covid-19 decât printre cei care sunt vaccinați împotriva bolii, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Oxford. Rata de formare a cheagurilor de sânge este de 39 la 1 milion de pacienți Covid, comparativ cu 4 la 1 milion în cazul vaccinurilor ce folosesc tehnologie ARNm, cum sunt cele de la Pfizer și Moderna. Nici AstraZeneca nu a obținut rezultate dramatice, așa cum era de așteptat în urma acțiunilor de denigrare la care a fost supus. Cinci cazuri de formare a cheagurilor de sânge au fost reaportate la un milion de vaccinați, scrie smartradio.ro.

Deși analizele privind cele trei vaccinuri sunt bazate pe seturi de date diferite, iar comparațiile între ele sunt dificil de realizat, cercetările arată că riscul de formare a cheagurilor de sânge este de opt până la zece ori mai mari în caz de infectare decât după vaccinare.

„Toate dovezile pe care le avem arată că riscurile în cazul infectării sunt mult mai mari decât în cazul vaccinării”, spune Paul Harrison, profesor de psihiatrie la Oxford și unul dintre autorii studiului. „Te-ai putea gândi că nu o să te infectezi, dar cred că suntem cu toții de acord că există o probabilitate mare în situația de față”.

Autorii studiului au comparat numărul trombozelor survenite la două săptămâni de la infectarea cu Covid cu cele apărute la două săptămâni de la vaccinare. Realizatorii cercetării nu sunt în legătură cu Oxford Vaccine Group, care a colaborat cu AstraZeneca pentru realizarea serului anti-Covid, scrie Bloomberg.

