Cererea pentru diamante create în laborator face ca Pandora să sărbătorească în fiecare zi

Producătorul danez de bijuterii Pandora profită de creşterea cererii pentru diamantele create în laborator pe pieţele din SUA şi alte ţări, ceea ce poziţionează compania pentru o creştere pe termen lung, a declarat marţi directorul general Alexander Lacik, transmite Bloomberg.

În medie, clienţii Pandora cheltuie aproximativ 100 de dolari când fac cumpărături la magazinele firmei. În urmă cu câţiva ani, producătorul danez a decis să facă un pariu uriaş pe diamantele create în laborator, promovându-le ca o achiziţie de lux accesibilă pentru cumpărătorii de masă, conform agerpres.

"Este o creştere graduală, foarte frumoasă a profitului brut", a precizat Alexander Lacik într-un interviu pentru Bloomberg.



În contrast, producătorii de bijuterii din segmentul de vârf nu sunt motivaţi să vândă la fel de multe diamante create în laborator, spune Lacik, pentru că această categorie reprezintă pentru ei produs mai ieftin şi mai puţin profitabil. "Modelul de venituri nu funcţionează. Acesta este motivul real pentru care nu este o miză pentru ei", precizează Lacik.



În plus, prin oferirea de opţiuni mai scumpe, Pandora începe să îşi împingă în sus modelul de business, precizează Lacik. "Deci pentru mine, în fiecare zi este Crăciun atunci când fac o tranzacţie pentru că asta se adaugă afacerilor mele existente", subliniază directorul de la Pandora.



Firma daneză se concentrează pe vânzarea de bijuterii în scopuri personale şi pentru cadouri şi nu vizează piaţa nunţilor. Comparativ, nunţile sunt responsabile pentru aproximativ jumătate din cifra de afaceri a competitorilor precum Signet Jewelers Ltd., care deţine mărcile Zales şi Jared.



Pandora vinde diamante create în laborator la magazinele sale fizice şi online din Marea Britanie şi SUA iar recent a demarat vânzările în Australia. La finele acestui an, produsele firmei daneze vor fi disponibile în Brazilia şi Mexic, în cadrul unui plan destinat extinderii ofertei sale globale.