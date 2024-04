'Chelia lui Băsescu și zâmbetul lui Iliescu'. Cătălin Cîrstoiu, amuzat de ironiile din mediul online: 'Ar fi o combinație fericită'

Candidatul PSD PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a declarat luni seară, la România Tv, despre ironiile care circulă la adresa sa în mediul online, că sunt amuzante. Este conștient că face anumite greșeli, dar a precizat că și le asumă.

„Staff-ul meu de campanie îmi spune să nu mai zâmbesc atât de mult. E deformarea mea profesională de o viață, pentru că am vorbit cu oamenii. Cum ar fi fost ca eu, ca medic, să le insuflu lor spaimă, teamă. Eu am preferat să fiu un om care le explică cu zâmbetul pe buze. Și orașul acesta este bolnav. Eu n-am cum să vorbesc cu cetățenii care trăiesc într-un oraș bolnav decât insuflându-le o siguranță”, a spus Cîrstoiu.

Cât despre ironiile care au făcut furori în mediul online, precum caracterizarea „Chelia lui Băsescu și zâmbetul lui Iliescu”, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei a spus: „Pe asta n-am văzut-o. Ar fi o combinație fericită”.

Despre scandalul de cu jurnaliștii de la Hotnews, Cătălin Cîrstoiu a admis că a fost o greșeală din partea sa: „Mi-o asum. Voiam să le public eu (n.red mesajele). Culmea e că am avut o relație de colaborare foarte bună cu doamna respectivă. Sper să o am și în continuare. Nu mi s-a părut în regulă abordarea din articolul respectiv. Dar este democrație. Am interpretat greșit. E o eroare pe care mi-o asum. Omorâți-mă.”