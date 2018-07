Cîțu îi nimicește pe Vâlcov și Teodorovici: 'Acești Pic și Poc ai finanțelor românești'. Ce 'ticăloșii' scoate la iveală liberalul

Senatorul PNL, Florin Cîţu, afirmă miercuri că Darius Vâlcov şi Eugen Teodorovici folosesc ca pretext faptul că România este în anul Centenarului pentru a justifica amnistia fiscală, cei doi recunoscând și că nu au cu să recupereze datoriile de la companiile de stat. Acesta mai susţine că Fiscul a demarat deja un program pentru a recupera datoriile de la companiile de stat, însă nici șeful ANAF, Ionuț Mișa, nici ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, nu pot implementa cu succes o reformă fiscală.

„Valcov si Teodorovici strang bani pentru europarlamentare!

Acum 2 zile adevaratul ministru de finante si premier a “zburadat” intr-un interviu la o televiziune prietena puterii, pe teme economice. Reactiile nu au intarziat sa apara.

Dupa acest interviu am inteles de ce sunt atat de multe sincope in programul de guvernare. Mai mult, am inteles de ce implementarea programului de guvernare a dus la cresterea galopanta a preturilor, a dobanzilor, a deficitelor si in general la destabilizarea economiei.

