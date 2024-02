Cine este denunțătorul din dosarul liderului PNL, Iulian Dumitrescu? Stenograme incendiare: 'Eu am venit pentru bănuți' / 'De lovele, da'

Ionel Pirpiliu, fratele fostului deputat PDL, Ştefan Pirpiliu, este denunţător şi colaborator DNA în dosarul liderului PNL, Iulian Dumitrescu, de mai bine de 2 luni şi jumătate, susţin surse judiciare, citate de Mediafax.

În octombrie 2023, Ionel Pirpiliu, om de afaceri care controlează activitatea mai multor firme de construcţii, ar fi făcut un denunţ la DNA. Ulterior, acesta ar fi devenit colaborator autorizat cu identitate reală al procurorilor şi ar fi pus la dispoziţie chiar înregistrări şi documente în caz.

În acelaşi dosar, procurorii ar fi obţinut mai multe mandate de supraveghere tehnică ( care au presupus interceptări, supravegheri video, foto şi audio şi localizări/ urmărire prin mijloace tehnice) atât pe Ionel Pirpiliu cât şi pe cumnatul liderului PNL, Iulian Dumitrescu, Adrian Daniel Lambrea.

În declaraţiile de la DNA, Pirpiliu ar fi spus că propunerea de cumpărare a firmei Bertoni, la preţul de 47.500.000 de lei i-ar fi fost înaintată de Iulian Dumitrescu, preşedintele CJ Prahova, propunere pe care el nu a putut să o refuze, date fiind, pe de o parte, funcţia şi rolul decident ale lui Iulian Dumitrescu pe linia procedurilor de achiziţie derulate de CJ Prahova, iar pe de altă parte intenţia lui Pirpiliu de a depune oferte în cadrul acestor proceduri.

„PIRPILIU IONEL: Eu… Da’ ascultă-mă un pic! Eu, când am luat-o, am fost rugat de IULI să iau firma asta. Că e foarte bine… Ne ştiam de 20 de ani şi aşa mai departe.”

(...)

PIRPILIU IONEL: Bă nene, n-o avea, mă, treabă, da’ eu… eu, ca să plătesc firma asta trebuie să lucrez. Pe partea ailaltă, eu vreau să lămuresc cu IULI ce-i de lămurit. Îl suni tu să mă văd cu el? Îl sun eu?

LAMBREA DANIEL-ADRIAN: Nu, fratele meu! Păi, nu… Eu am o relaţie de familie cu el şi nu pot să mă bag eu în lucrurile… treburile lui. Ni… Şi nici nu-mi permit să fac lucru’ ăsta! Tu foarte bine-l cunoşti, sună-l să te vezi cu el, că e cel mai bine şi …[neinteligibil]…

PIRPILIU IONEL: Îţi mai zic aşa, ca de la… ca de la băiat la băiat!

LAMBREA DANIEL-ADRIAN: … am mai zis o dată… am mai zis o dată: „Bă, cu firma asta, cu BERTONI, n-aş vrea să intre niciodată-n Prahova, că nu e bine!”.”

Procurorii DNA au în dosar mai multe înregistrări în care Ionel Pirpiliu şi cumnatul lui Iulian Dumitrescu, Adrian Daniel Lambrea, discută despre bani şi tranzacţii:

„LAMBREA DANIEL-ADRIAN: Bă! Lasă procesuʼ-verbal! Hai să o discutăm, că eu am venit pentru bănuţi!

PIRPILIU IONEL: Da.

LAMBREA DANIEL-ADRIAN: Eu am venit că să discutăm treaba noastră cu bănuţii, de ce…! Na!

PIRPILIU IONEL: De lovele, da. Păi… Da, ţi-l aduce, ţi-l dau copie, că nu stă GABI STAN aici!

LAMBREA DANIEL-ADRIAN: Aşa! Şi… Na!

PIRPILIU IONEL: Bun! Că de bani…

LAMBREA DANIEL-ADRIAN: Ştii bine că… ştii bine că ţi-am dat firma… cu angajaţi, cu d-aia, cu utilaje, cu contracte…

PIRPILIU IONEL: Da.”

Discuţiile dintre Ionel Pirpiliu şi cumnatul lui Iulian Dumitrescu, Adrian Daniel Lambrea se purtau în Hotelul Marriott din Bucureşti.

„LAMBREA DANIEL-ADRIAN: Mergem acolo la Marriott sau...

PIRPILIU IONEL: Păi, cred că la Marriott că...

LAMBREA DANIEL-ADRIAN: Hai să mergem.”

(...)

„PIRPILIU IONEL: Dar aş putea să iau o cafea şi să mănânc ceva la Marriott cât... da.

LAMBREA ANGELICA-MARILENA: O.K.

PIRPILIU IONEL: Şi ne vedem la Marriott că tot sunt în zonă.

LAMBREA ANGELICA-MARILENA: Da, da, da.

PIRPILIU IONEL: Când termini treaba şi e şi aproape.

LAMBREA ANGELICA-MARILENA: O.K., eu... noi ne ducem la Marriott, da.

PIRPILIU IONEL: Da, eu vin acolo”.

(...)

„LAMBREA DANIEL-ADRIAN: O.K., ne vedem la Marriott, nu?

PIRPILIU IONEL: Da, da sus acolo.”

După ce Ionel Pirpiliu ar fi formulat denunţul la DNA în legătură cu cumpărarea firmei Bertoni Construct SRL şi ar fi comunicat acest lucru unui avocat, ulterior Pirpiliu ar fi susţinut că şi sora lui Iulian Dumitrescu dar şi cumnatul acestuia ar fi cunoscut/ bănuit existenţa unui dosar DNA, susţin surse judiciare.

În plus, chiar în discuţiile purtate de Pirpiliu, acesta ar fi invocat DNA:

„LAMBREA DANIEL-ADRIAN: Dar le-am văzut. Le-am văzut. M-am uitat pe ele şi e OK.

PIRPILIU IONEL: Sunt stresat. Sunt stresat de asta pentru că eu mă gândesc că între ăştia, Ministerul de finanţe şi instituţie... şi DNA... eu... este... este... e o legătură. Ăştia...

LAMBREA ANGELICA-MARILENA: …[neinteligibil]…”

După acest moment, susţin aceleaşi surse, Daniel Adrian Lambrea, cumnatul lui Iulian Dumitrescu ar fi renunţat la suma de 15 milioane de lei din totalul celor 47,5 milioane de lei, astfel că valoarea finală a firmei ar fi rămas de 32,5 milioane de lei.

În discuţiile dintre soţii Lambrea şi Pirpiliu, niciunul nu contestă modalitatea de calcul sau cuantumul de 5% al profitului din suma de 204.000.000 de lei care reprezenta valoarea din contractele de lucrări rămase de executat la finalul anului 2022, arată sursele.

Procurorii DNA bănuie că o parte din sumele de bani care provin de la Ionel Pirpiliu şi care au fost plătiţi drept contravaloare a părţilor sociale ale Bertoni Construct SRL - au creditat conturile sorei şi cumnatului lui Iulian Dumitrescu şi, mai apoi, au fost transferate către Iulian Dumitescu sau au fost folosite în beneficiul acestuia ori a familiei acestuia.

Un alt personaj care apare în vizorul procurorilor este Grigore Vasile Viorel, soţul administratorului public al judeţului Prahova, apropiat de Iulian Dumitrescu.

Procurorii DNA l-au pus pe liderul PNL, Iulian Dumitrescu, dar şi pe sora şi cumnatul acestuia, sub control judiciar pentru 60 de zile. În plus, procurorii i-au interzis prim – vicepreşedintelui PNL să-şi exercite funcţia de preşedinte al CJ Prahova pe următoarele 60 zile.

DNA l-a acuzat oficial pe prim- vicepreşedintele PNL de fals în declaraţii în formă continuată şi luare de mită, după ce ar fi pretins lui Ionel Pirpiliu suma de 47,5 milioane de lei, ca preţ supraevaluat, achiziţionarea părţilor sociale ale firmei SC Bertoni Construct SRL, şi ar fi primit suma totală de 16.210.000 lei. Una dintre societăţile lui Pirpiliu ar fi avut la momentul pretinderii în derulare un contract cu CJ Prahova, iar ulterior achiziţionării societăţii comerciale i s-ar mai fi atribuit un nou contract de lucrări cu beneficiar CJ Prahova.

Procurorii susţin că o parte din bani ar fi ajuns în final la Dumitrescu Iulian sau, după caz, ar fi fost folosită în beneficiul acestuia prin achiziţionarea unor bunuri şi vacanţe de lux în afara ţării, liceu privat, cursuri tenis, chirie într-un complex rezidenţial de lux.

În doar 1 an şi jumătate, liderul PNL ar fi cheltuit aproape 600.000 de euro pe vacanţe în Dubai, Abu Dhabi, Insulele Maldive, Insula Capri, Mykonos, Courchevel, Nisa.

În urma punerii sale sub acuzare, Iulian Dumitrescu a anunţat că demisionează din toate funcţiile din PNL.

„Având în vedere existenţa dosarului în care D.N.A. mi-a adus acuzaţiile prezentate public, am luat decizia să demisionez din toate funcţiile din partid, deoarece partidul nu are nicio legătură cu această speţă. Aşa cum am mai afirmat, am pus la dispoziţia procurorilor toate informaţiile şi datele solicitate.

Colaborez cu instituţiile statului pentru a se lămuri cauza şi a se afla adevărul faptic. Conform legii, sunt în continuare beneficiarul prezumţiei de nevinovăţie”, a anunţat liderul PNL, Iulian Dumitrescu.