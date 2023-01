Cine este Natașa, blonda misterioasă care apare mereu alături de Vladimir Putin

În toate aparițiile publice ale lui Vladimir Putin a fost remarcată o femeie blondă, care apare mereu lângă liderul de la Kremlin. Natașa apare mereu lângă Vladimir Putin, în diverse roluri de soldat sau chiar de pescar.

De fiecare dată când Vladimir Putin trebuie să apară înconjurat de oameni normali și de civili, în poză apare și Natașa. S-a speculat faptul că blonda ar fi o gardă de corp a lui Putin, dar nimeni nu știe care îi sunt exact atribuțiile.

„În discursul de Anul Nou al lui Putin sunt prezenți `soldați ruși` (adică oameni din serviciul său de securitate desemnați să se prefacă a fi soldați). Iată imagini din multele și versatilele roluri pe care Natasha le-a jucat atunci când Putin a trebuit să apară alături de `cetățeni normali`. `Natasha! E timpul să fii un pescar!`”, a scris pe Twitter Jason Jay Smart, consilier politic american și corespondent special al Kyiv Independent.

„Ce altruistă este această femeie din echipa de figuranți a lui Putin care pozează în fotografiile sale, care a renunțat la slujba ei și s-a alăturat forțelor armate ruse”, scriege pe rețeaua de socializare și Kevin Rothrock, director la Meduza.

Anton Gherașcenco, consilier ucrainean din Ministerul de Interne a postat și el mai multe imagini cu „Natașa”, indicând și alți bărbați, tot probabil gărzi de corp, ce apar în mai multe roluri alături de Vladimir Putin.

„Acest laș a făcut un clip video cu falși militari, ca întotdeauna”, a adăugat Gherașceko.

