Cinematografia în 2021: Lumini şi umbre ale unei redresări doar parţiale

În lunile de lockdown din 2020, cu sălile de cinema închise şi afişele absente, cinematografia privea spre 2021 ca la un an de recuperare: 12 luni mai târziu luminile şi umbrele se răsfrâng asupra unei industrii care încă nu reuşeşte să ţină capul sus, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Odată cu campania de vaccinare, cinematografele au asistat la o creştere a afluenţei publicului după un an 2020 deprimant, cu perspective sumbre şi sălile cu aspect fantomatic.

Până la urmă, studiourile au dat startul marilor superproducţii, a căror lansare fuseseră amânate anul trecut.

Cinematografele au primit astfel o gură de oxigen cu potenţiale 'blockbustere' ca "No Time to Die" (ultimul rol al lui Daniel Craig ca James Bond), "Shang-Chi", "Eternals" de Marvel, "F9" din seria "Fast & Furious", sau "Godzilla vs. Kong".

În lipsa cifrelor care să indice o explozie la box-office - toţii ochii se îndreaptă acum asupra superproducţiei "Spider-Man: No Way Home" care a reuşit în weekendul de debut încasări de 587 de milioane de dolari - firma de consultanţă Gower Street Analytics prognoza în octombrie că încasările sălilor de cinema la nivel mondial vor ajunge, în 2021, la 21,600 miliarde de dolari.

Potrivit Asociaţiei Cinematografelor din SUA (Motion Picture Association of America (MPAA), încasările cinematografelor în 2020 au fost de aproximativ 12 miliarde de dolari, perspectiva în 2021 fiind dublarea acestei sume. Comparativ cu anul 2019, este o cifră care invită la tristeţe, având în vedere că încasările la nivel global au fost de 42,2 miliarde de dolari, potrivit datelor MPAA.

Un aspect care îngrijorează întregul sector este faptul că filmele pe care miza Hollywood nu mai reuşesc să genereze sumele care erau garantate înainte de pandemie.

Un exemplu în acest sens este că - aşa cum s-a întâmplat în 2020 - un film chinezesc a fost cel care a generat cele mai mari încasări din lume, mai mult decât oricare altă producţie hollywoodiană. Este vorba de "The Battle of Lake Changjin", cu încasări de peste 900 de milioane de dolari aproape exclusiv în cinematografele din China (în 2020 cel mai de succes film la box-office a fost "The Eight Hundred" cu aproape 460 de milioane de dolari).

De remarcat, totodată, că "Avengers: Endgame" (2019) a obţinut încasări de 2,798 de miliarde de dolari, practic aceeaşi sumă pe care au obţinut-o împreună cele mai de succes filme de la Hollywood în 2021 (puţin peste 3 miliarde de dolari obţinuţi în total de "No Time to Die", "F9", "Spider-Man: No Way Home", "Venom: Let There Be Carnage" şi "Godzilla vs. Kong").

Semne de speranţă dar şi de întrebare

Dacă cifrele nu invită la optimism, există unele tendinţe care permit să privim spre anul 2022 cu oarecare speranţă.

De exemplu, Marvel, care sub egida Disney a dat cele mai mari lovituri la box-office în ultimii ani, a revenit în scenă după ce în 2020 a fost absent, lansând în premieră anul acesta "Black Widow", "Shang-Chi" şi "Eternals" (în timp ce noul "Spider-Man" este o colaborare între Sony şi Disney).

La unele categorii, precum comediile ("Free Guy"), filmele pentru copii ("Encanto"), sau filmele horror ("A Quiet Place Part II") s-au făcut remarcate câteva succese care, în pofida pandemiei de coronavirus, invită la speranţă.

Semnele de întrebare? Filmele 'mainstream', care au avut rezultate dezamăgitoare la box-office, precum "House of Gucci", "King Richard", "The Many Saints of Newark", "The Last Duel", "Cry Macho", "Stillwater"...

Veşti şi mai rele vin din partea musicalurilor, având în vedere că "In the Heights", "Dear Evan Hansen" şi noua versiune "West Side Story", de Steven Spielberg, nu au reuşit să atragă suficienţi spectatori.

Este important de amintit că, pe lângă coronavirus, anul 2021 a fost afectat şi de o altă noutate brevetată în martie 2020: convieţuirea lansărilor în premieră a unor filme, atât în cinematografe cât şi pe platformele de 'streaming'.

Acest lucru ar putea explica de ce publicul care mergea la cinema înainte de pandemie, "încă" nu a revenit în săli, fie din comoditate pentru a vedea premierele acasă, fie de teama coronavirusului şi vaccinării limitate.

În acest sens, Warner Bros. a fost studioul care a mizat cel mai mult pe lansările simultane atât în cinematografe cât şi pe platforma HBO Max.

Deşi nu va mai continua în 2022, această strategie a oferit noutăţi cu greutate în fiecare lună (cu "Dune" ca vârf de lance) şi care, deşi au afectat poate încasările din cinematografe, au servit la impulsionarea platformelor digitale.

Toate studiourile, inclusiv Disney, au tatonat acest mod de lansare a filmelor, simultan, sau la câteva săptămâni după prezentarea în cinematografe.

Acest experiment va continua probabil şi în 2022, pentru că orice problemă are şi o soluţie.

După soluţionarea diferendului dintre Scarlett Johansson şi Disney, pentru încasările obţinute de Disney+ pentru "Black Widow", totul arată că afacerea platformelor de 'streaming' va deveni noul câmp de bătălie de la Hollywood.