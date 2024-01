Ciolacu, deranjat de întrebările legate de candidatura Gabrielei Firea. Premierul a răbufnit: Înțeleg și întrebările impuse

Avalanșa de întrebări legate de candidatura la Primăria Capitalei a Gabrielei Firea l-au scos din sărite pe liderul PSD. Acesta a replicat unui jurnalist că va răsunde chiar și întrebărilor venite prin sms.

„Înțeleg și înrebările impuse prin mesaje. Nu am o problemă. Sunt în politică”, a spus Marcel Ciolacu vizibil iritat.

„Eu am avut cu toate județele, cu toți președinții de județe întâlnire și am întrebat cine candidează la Consiliul Județean, cine candidează la Municipii. Când am vorbit despre București, despre fiecare sector în parte și pe urmă de primarul general, doamna Gabriela Firea și-a asumat candidatura pe București. Nimeni altcineva nu și-a asumat. Eu sunt președintele partidului, eu susțin toate candidaturile din țară, în egală măsură. Nu o susțin pe doamna Firea mai mult decât îl susțin pe Toma Constantin de la Buzău”, a explicat Marcel Ciolacu.