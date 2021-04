Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, la Digi24, că cel mai mare regret pe care îl are în viață este că a făcut doar un copil.

„Am un regret, cred ca faptul ca am facut un singur copil. Povesteam unor prieteni, aveam momente cand era mai mic fiul meu, aveam teama si sa traverseze strada. Cred ca am gresit foarte mult si eu si sotia ca am facut un singur copil”, a povestit Marcel Ciolacu.