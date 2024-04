Cîrstoiu își schimbă discursul cu un atac la Nicușor Dan: 'Ca manager am schimbat în bine un spital uriaș / Vreau să schimb Capitala României din temelii'

Sub conducerea lui Nicușor Dan, Clotilde Armand și USR, Bucureștiul e un oraș murdar, neîngrijit, blocat, poluat, lipsit de viziune, care merge de la o zi la alta, spune, sâmbătă, candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, care pune în balanță abilitățile sale în management cu cele ale lui Nicușor Dan.

Cătălin Cîrstoiu spune că în fiecare zi se trezește la ora 5, inclusiv sâmbetele și duminicile, când are operații, pentru că pacienții nu pot aștepta. Candidatul PSD-PNL la Primăria Capitalei spune că și acum are același program, dar cu probleme diferite.

„Avem de făcut bine un oraș. Și multe urgențe. Bucureștiul se dezvoltă acum încet, foarte lent, extrem de lent. Am avut primari buni, dar și administratori care au nimerit pe ușa greșită. Am avut și primari cinstiți, dar incompetenți, cât și primari competenți, dar hoți. Hoții au fost condamnați, incompetenții trebuie schimbați. Sub conducerea lui Nicușor Dan, Clotilde Armand și USR, orașul e murdar, neîngrijit, blocat, poluat, lipsit de viziune. Merge de la o zi la alta. Domnul Dan trebuie să plece pentru că nu știe să conducă, nu știe să comunice, nu știe ce să facă. Este un bun ong-ist, dar un primar incapabil să ofere soluții, un primar depășit complet de marile și micile probleme ale orașului. Nu a condus niciodată echipe, nu știe să organizeze. Este un bun matematician premiant, dar repetent la management. Orașul, ca și spitalul, nu stă să aștepte pe nimeni”, spune Cîrstoiu.

Cătălin Cîrstoiu adaugă că bucureștenii pot să mai piardă 4-8 ani, „să rămânem pe loc” sau să facă „un salt uriaș înainte”.

„Nu mi se pare suficient să fii doctor pentru a conduce un oraș. Ca manager am schimbat în bine un spital uriaș cu mii de angajați, pot și știu să imprim primăriei organizare, rigoare, ordine și eficiență. Sunt un om corect și vreau să schimb Capitala României din temelii. Nu vin să cârpesc, vin să fac din București o mare metropolă europeană”, adaugă Cîrstoiu, pe Facebook.

Cătălin Cârstoiu: Primarul Bucureştiului - un observator senin al potenţialelor mii de victime ale unui cutremur

Ulterior, candidatul susţinut de PSD şi PNL pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, a afirmat, sâmbătă, că Nicuşor Dan este „un observator senin al potenţialelor mii de victime ale unui cutremur”, după ce primarul general a afirmat că sunt consolidate seismic 70 din miile de clădiri cu risc din Bucureşti. Este al doilea atac la adresa lui Nicușor Dan în mai puțin de 3 ore.

„Acesta este Primarul Bucureştiului! Un observator senin al potenţialelor mii de victime ale unui cutremur. Domnule Dan, sunteţi primar. Primar general. Al Capitalei României. Sunteţi în această funcţie să faceţi, să acţionaţi, să preveniţi! Nu să staţi cu mâinile în sân şi să constataţi mecanic, robotic, cum vor cădea peste oameni clădirile neconsolidate din incompetenţă şi nepasare. Noi salvăm oameni la spital, ne asigurăm zi de zi că nu se întâmplă tragedii. Oamenii nu sunt cifre, domnule Dan”, a scris, sâmbătă, pe Facebook, Cătălin Cîrstoiu.

Candidatul PSD-PN la Primăria Bucurfeşti se referă la o recentă declaraţie a primarului general care a declarat că sunt consolidate 70 din miile de clădiri cu risc seismic din Bucureşti.