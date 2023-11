Ciutacu intră tare în scandalul Lasconi: USR a reușit branduirea perfectă. Până acum era doar partidul drogaților. Acum e și al homosexualilor

Ciutacu intră tare în scandalul Lasconi: USR a reusit branduirea perfectă. Până acum era doar partidul drogaților. Acum e și al homosexualilor

Victor Ciutacu a reacționat pe Facebook în scandalul din USR declanșat după ce Elena Lasconi a declarat că a votat DA la referendumul pentru familia tradițională, iar, ulterior, fiica a criticat-o dur.

"- scandalul Lasconi e cel mai mare serviciu gratuit pe care putea sa-l primeasca PSD

- USR a reusit branduirea perfecta. Pana acum era doar partidul drogatilor. Acum e si al homosexualilor

- nu ma omor deloc dupa Lasconi, ba dimpotriva. da’ fie-sa a demonstrat ca e infinit mai mahalagioaica si mai lipsita de caracter. indiferent ce meciuri au ele doua, nu trebuia sa afle o tara intreaga ca ma-sa nu e de acord sa si-o traga cu vecina de la trei si s-o mai si ia de nevasta. in plus, oricat i-ar puti lu’ aia mica, ea e rodul copularii dintre ma-sa si un barbat", a spus Victor Ciutacu.

Elena Lasconi, cap de listă USR la alegerile europarlamentare, a dezvăluit că a votat ”DA” la referendumul pentru familia tradiţională din 2018. „Eu sunt creştină, sunt ortodoxă şi consider că familia este formată dintr-o femeie şi un bărbat”, a spus Lasconi la Prima TV.

Ea a fost criticată atît de foşti colegi aflaţi acum la REPER, dar şi de colega sa departid, Clotilde Armand.

Cea mai dură reacţie a venit, însă, din partea fiicei sale, care, într-o postare pe Instagram, printre lacrimi, s-a declarat ”în şoc şi absolut dezgustată”, afirmând: ”Această discriminare jegoasă nu are loc la mine în familie şi din acest motiv nu o mai susţin pe mama din acest moment”.