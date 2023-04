CNA: România TV - amendă 100.000 de lei; încălcarea legislaţiei privind demnitatea umană în cazul Iulia Marin/ UPDATE - Reactia Romania TV

CNA: România TV - amendă 100.000 de lei; încălcarea legislaţiei privind demnitatea umană în cazul Iulia Marin

UPDATE - Reacția Romania TV:

România TV va contesta amenda primită de la CNA. Ancheta privind moartea jurnalistei Iulia Marin nu se va opri iar romanii vor afla curând circumstantele în care jurnalista s-a stins din viaţă prematur, la cea de-a patra tenativă de sinucidere.

Știrea inițiala:

Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat, joi, cu o amendă de 100.000 de lei, postul România TV din cauza încălcării legislaţiei audiovizuale referitoare la demnitatea şi imaginea unei persoane, în emisiunile "Punctul culminant" şi "Ştiri" difuzate pe 19 şi 20 aprilie, dedicate sinuciderii jurnalistei Iulia Marin.

Întrunit în şedinţă, joi, Consiliul a reluat dezbaterile începute marţi la emisiunile "Punctul culminant" şi "Ştiri" difuzate pe data de 19 şi 20 aprilie de postul România TV, în urma discuţiilor, la propunerea preşedintelui CNA, Monica Gubernat, fiind adoptată, după o a doua rundă de vot, o sancţiune de 100.000 de lei, din cauza încălcării Art. 3, alin (1) din Legea audiovizualului şi a Art 47, alin (4) din Codul de reglementare în audiovizual.

"Vreau să spun apăsat că fac această propunere raportându-mă la cadrul legal, discriminare, la amenzile primite pentru încălcarea articolului 47 cu 4 a acestui post şi mai ales la istoricul pe care această instituţie îl are în aplicarea acestui articol şi care, sincer, nu ne face cinste, pentru că nu cred că am dat o amendă mai mare de 20.000 şi nu în ultimul an, în ultimii 10 ani, cred. Propunerea mea este de 100.000 şi vreau să se reţină că este cea mai mare amendă pecuniară pe care o propune CNA pentru încălcarea articolului 47. Îmi formulez propunerea pe baza articolului 3 cu unu din Lege şi 47 cu 4 din Cod", a spus Monica Gubernat.

O propunere a lui Mircea Toma, membru CNA, vizând întreruperea timp de 10 minute a emisiei postului România TV, pentru a difuza încălcarea legislaţiei audiovizuale în cele două emisiuni, nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptată.

În a doua rundă de vot, pentru propunerea sancţionării cu amendă de 100.000 de lei a postului România TV au votat Monica Gubernat, Ionel Paler, Oana Dincă, Orsolya Borsos, Răsvan Popescu, Ramona Sorescu.

Potrivit Cristinei Pocora, o întrerupere a emisiei postului ar fi fost mai eficientă, din cauza constatării că "amenzile se plătesc, iar atitudinea nu se schimbă".

Mircea Toma a exprimat un punct de vedere similar, declarându-se însă de acord cu decizia colegilor săi.

"Am şovăit mult între ce am propus eu şi acum am auzit propunerea doamnei Gubernat. Dacă nu se întruneau şase voturi mai devreme, probabil că aş fi votat şi eu acelaşi lucru. Singurul avantaj pe care îl văd eu ca fiind ratat este că un text care stă pe ecran 10 minute de la ora şapte seara la şapte şi zece are penetrare mai mare în public decât vestea unei sancţiuni de 100.000 de lei. În rest, mi se pare proporţional. (...) Consider că gândim la fel. Adică din acest punct de vedere postul primeşte un mesaj de unanimitate din partea deciziei noastre la care adaug şi un comentariu pe care l-au făcut colegii mei până acum apropo de invitaţiile pe care le-am primit din diverse zone să închidem un post de televiziune. Din punctul meu de vedere, orice voce în mass media care este închisă de o instituţie a statului este o pierdere pentru democraţie", a spus Toma.

Nicolae Bălaşa, membru CNA, a votat împotriva ambelor propuneri formulate în şedinţă.

"Vă spun cu multă sinceritate că n-am să fiu niciodată de acord cu ideea de a face educaţie cu parul. Staţi şi gândiţi dumneavoastră ce vreau să spun în acest sens", a spus Bălaşa.

După votarea sancţiunii, Monica Gubernat a arătat că "putem spune unanim că dacă semnatarii acelui apel vor demara o campanie de conştientizare a drepturilor persoanelor cu probleme psihice vor avea în CNA un foarte puternic aliat".

"Vreau să depăşim stadiul de a semna nişte scrisori şi de a face şi efectiv ceva", a mai spus Monica Gubernat.

Potrivit Art. 3 - (1) din Legea audiovizualului, "Prin difuzarea şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea şi educarea, inclusiv sub aspect ştiinţific, şi divertismentul publicului, cu respectarea libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului".

Conform Art 47, alin (4) din Codul de reglementare în audiovizual, "sunt interzise în programele audiovizuale afirmaţii defăimătoare generalizatoare la adresa unei persoane pe baza apartenenţei acesteia la un grup/o comunitate definit(ă) de gen,vârstă, rasă, etnie, naţionalitate, cetăţenie, credinţe religioase, orientare sexuală, nivel de educaţie,categorie socială, afecţiuni medicale sau caracteristici fizice".

Conform Departamentului juridic al CNA, în ultimul an, CNA a acordat 14 sancţiuni din cauza încălcări prevăzute în Capitolul referitor la demnitate şi imagine din legislaţia audiovizuală.

Consiliul Naţional al Audiovizualului anunţa la sfârşitul săptămânii trecute că va analiza emisiunile postului România TV din 19 şi 20 aprilie în care au fost făcute referiri la ziarista Iulia Marin şi, în general, la persoanele cu probleme de sănătate mintală.

"Referirile făcute în două emisiuni difuzate de postul România TV la ziarista Iulia Marin şi, în general, la persoane cu probleme de sănătate mintală au fost subiectul unor ample reacţii publice. CNA va analiza toate sesizările, individuale şi colective, primite dinspre public şi din partea membrilor Consiliului. Ambele emisiuni vor fi introduse în agenda şedinţei de marţi, 25 aprilie", a transmis CNA, vineri, într-o postare pe Facebook.

Jurnalista Iulia Marin a murit la începutul săptămânii trecute la vârsta de 32 de ani, pierzând lupta cu o afecţiune psihică.

Un apel "împotriva discursului practicat de postul de televiziune România TV, care incită la ură şi discriminare faţă de persoanele cu probleme de sănătate mintală", semnat de sute de redacţii de presă, jurnalişti, asociaţii medicale, ONG-uri şi personalităţi civice, a fost lansat imediat după difuzarea emisiunilor postului România TV.