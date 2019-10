Cei de la Coldplay își anunță noul album cu un poster misterios în care apar alături de filosoful german Friederich Nietzsche, anunță Smart Radio, ce păstrează un loc special pentru grupul britanic în playlist-ul său, anunță MEDIAFAX.

Afișul misterios a apărut la São Paulo și îi înfățișează pe membrii trupei britanice într-o imagine care părtrează aerul unei fotografii de la începutul secolului XX. Muzicienii sunt alături de filosoful german Friederich Nietzsche iar data menționată pe imagine este 22 noiembrie... 1919.

Chris Martin și colegii săi sunt așteptați să revină cu un material discografic experimental în 2019, pentru ca în 2020 să poată lansa un album comercial.

Imaginea ar fi apărut marți la stația de metrou Paulista din metropola braziliană și nu a fost expusă decât câteva ore.

Coldplay nu a mai lansat niciun album de la succesul ”A Head Full Of Dreams”, din 2015.

Trupa rock Coldplay a fost formată în Londra, în 1998, și îi are componență pe solistul Chris Martin, chitaristul Jonny Buckland, basistul Guy Berryman şi bateristul Will Champion. Coldplay s-a bucurat de succes internaţional începând din anul 2000, odată cu lansarea single-ului "Yellow", de pe albumul "Parachutes", ce a fost nominalizat pentru Mercury Prize. Grupul este cunoscut pentru piese precum "In My Place", "The Scientist", "Clocks", "Speed of Sound", "Viva La Vida" și "Paradise". De-a lungul carierei, trupa a primit numeroase distincții, printre care se numără nouă premii Brit, șapte Grammy și șase MTV Video Music Awards.

