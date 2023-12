Colecţia de Crăciun pe Disney+ cuprinde Cine este familia lui Moş Crăciun?, Magie de Crăciun, Jurnalul unui puşti: Arest la domiciliu de Crăciun

„Cine este familia lui Moş Crăciun?: Sezonul 2" (The Santa Clauses), „Magie de Crăciun" (Dashing through the snow), „Jurnalul unui puşti: Arest la domiciliu de Crăciun" (Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever), „Singur acasă" (Home Alone) şi multe altele sunt pe Disney+ în Colecţia de Sărbători, potrivit news.ro

Abonaţii se pot bucura şi de cele mai mari premiere ale sezonului de sărbători, inclusiv „Percy Jackson Şi Olimpienii" (Percy Jackson and the Olympians), „Indiana Jones Şi Cadranul Destinului"( Indiana Jones and the Dial of Destiny), sezonul doi „Şi dacă...?" de la studiourile Marvel (What if...?), „Omul-Păianjen: Departe de casă" (Spider-Man: Far From Home) şi multe altele.

Colecţia „Crăciun Fericit" a revenit şi este mai veselă ca oricând, cu noi titluri originale inclusiv sezonul doi din „Cine este familia lui Moş Crăciun?", „Magie de Crăciun", „Jurnalul unui puşti: Arest la domiciliu de Crăciun" şi multe altele. Colecţia include, de asemenea, producţiile clasice de sărbători pe care familia ta le poate viziona la nesfârşit, de la îndrăgitele filme "Singur acasă", "Regatul de gheaţă" (Frozen) care aniversează 10 ani iarna aceasta, "Epoca de gheaţă" (Ice Age) şi "Moş Crăciun caută Crăciuniţă" (The Santa Clause 2), alături de "Miracolul de pe strada 34" (Miracle on 34th Street) şi „Coşmar înainte de Crăciun" de Tim Burton (Tim Burton's The Nightmare Before Christmas).

Luna decembrie este plină de premiere pe Disney+: "Percy Jackson şi Olimpienii" din 20 decembrie, "Indiana Jones şi Cadranul Destinului" din 15 decembrie, "Şi dacă...?" de la Marvel Studios (sezonul 2) din 22 decembrie şi multe altele.

Noi apariţii la Disney+ în timpul sezonului de sărbători

"Cine este familia lui Moş Crăciun?" Sezonul 2

Îndrăgita serie se întoarce! După ce a fost Moş Crăciun aproape 30 de ani, magia lui Scott Calvin începe să se stingă. Făcând faţă din ce în ce mai greu acestui job solicitant, Scott descoperă o nouă clauză care-l obligă să-şi schimbe abordarea faţă de rolul de Moş Crăciun şi cel de tată.

"Magie de Crăciun"

Eddie Garrick este un om bun la suflet care şi-a pierdut încrederea în magia Crăciunului. În timp ce îşi petrece timpul cu fiica sa de nouă ani, Charlotte, în Ajunul Crăciunului, se împrieteneşte cu un bărbat misterios într-un costum roşu, pe nume Nick.

"Cei nouă obraznici" (The Naughty Nine) – 22 decembrie

Andy, un elev neastâmpărat din clasa a cincea, nu primeşte nimic de la Moş Crăciun. Dându-şi seama că trebuie să fi ajuns pe "lista celor obraznici" şi simţindu-se nedreptăţit, Andy formează o echipă de opt "obraznici" care să-l ajute să pună în aplicare un jaf de zile mari în Satul Moşului de la Polul Nord, pentru a-şi lua cadourile pe care ei cred că le merită.

"Doctor Who: Bestia stelară" (Doctor Who: The Star Beast)

Cele trei episoade speciale, "The Star Beast", "Wild Blue Yonder" şi "The Giggle" îi vor reuni pe cel de-al paisprezecelea Doctor (David Tennant) cu Donna Temple-Noble (Catherine Tate) în timp ce se vor confrunta cu cel mai terifiant răufăcător de până acum: Toymaker (interpretat de Neil Patrick Harris în debutul său în "Doctor Who").

"Indiana Jones şi Cadranul Destinului"

Harrison Ford revine în rolul legendarului arheolog erou, Indiana Jones, pentru această extrem de aşteptată ultimă parte a francizei emblematice - o aventură mare, care străbate tot globul!

"Ultima speranţă" (The Shepherd)

În ajunul Crăciunului, un tânăr pilot al Forţelor Aeriene Regale Britanice traversează Marea Nordului, când i se defectează transmisiunea radio şi echipamentele electrice, zburând în derivă şi riscând să rămână fără combustibil. Chiar când pare să nu mai aibă nicio speranţă, un samaritean misterios îl ghidează să aterizeze în siguranţă.

"Jurnalul unui puşti: Arest la domiciliu de Crăciun"

Sărbătorile de iarnă ajung să fie deosebit de stresante pentru Greg Heffley anul acesta. După ce a deteriorat din greşeală proprietatea altcuiva, împreună cu prietenul său, Rowley, lui Greg îi este teamă că nu va primi cadoul mult râvnit. Ca totul să fie şi mai rău, o furtună de zăpadă loveşte oraşul şi toată familia este blocată în casă mai multe zile. Crăciunul se apropie vertiginos, oare va fi Greg capabil să se comporte cât mai bine?

"Percy Jackson şi Olimpienii" - În premieră 2 episoade - 20 decembrie

Percy Jackson se află într-o misiune periculoasă. Depăşind monştrii şi păcălind zeii, el trebuie să călătorească prin America pentru a returna şurubul maestrului Zeus şi a opri un război total. Cu ajutorul tovarăşilor săi de căutare Annabeth şi Grover, călătoria lui Percy îl va duce mai aproape de răspunsurile pe care le caută: cum să se integreze într-o lume în care nu se simte la locul lui şi cum să afle cine este destinat să devină.

"Şi dacă...?" Studiourile Marvel, Sezonul 2 - din 22 decembrie

„Şi dacă...?" rescrie povestea în Universul Cinematografic Marvel (UCM), reimaginând evenimente celebre din filme în moduri neaşteptate. Primul serial animat de la Marvel Studios se concentrează pe diferiţi eroi din UCM, cu o distribuţie vocală care include o serie de vedete care îşi reiau rolurile. Serialul este regizat de Bryan Andrews, iar Ashley Bradley este scenarist principal. Lumina intermitentă îi poate afecta pe telespectatorii fotosensibili.