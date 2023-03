Columbia vrea relocarea a 70 de `hipopotami de cocaină` care trăiesc în apropierea Hacienda Napoles, fosta fermă a lui Pablo Escobar

Columbia propune transferul a cel puţin 70 de hipopotami care trăiesc în apropierea fostei ferme a lui Pablo Escobar - descendenţi a patru hipopotami importaţi ilegal din Africa de către fostul baron al drogurilor în anii 1980 - în India şi Mexic, ca parte a unui plan de control a populaţiei lor, informează cbsnews.com preluat de news.ro

Aşa-numiţii "hipopotami de cocaină" - care cântăresc până la 3 tone - s-au răspândit cu mult dincolo de ferma Hacienda Napoles, situată de-a lungul râului Magdalena. Autorităţile de mediu estimează că în zona din provincia Antioquia există aproximativ 130 de hipopotami, iar populaţia lor ar putea ajunge la 400 în opt ani.



Hacienda Napoles a lui Escobar - şi hipopotamii - au devenit un fel de atracţie turistică locală în anii de când stăpânul lor a fost ucis de poliţie în 1993. Când ferma sa a fost abandonată, hipopotamii au supravieţuit şi s-au reprodus în râurile locale şi în condiţii climatice favorabile.



Oamenii de ştiinţă avertizează că hipopotamii nu au un prădător natural în Columbia şi reprezintă o problemă potenţială pentru biodiversitate, deoarece fecalele lor modifică compoziţia râurilor şi ar putea afecta habitatul lamantinilor şi vidrelor. Anul trecut, guvernul Columbiei le-a declarat specii toxice invazive.



În 2021, după ce guvernul columbian a fost dat în judecată pentru planul său de sterilizare sau ucidere a animalelor, o instanţă federală a hotărât că hipopotamii pot fi recunoscuţi ca persoane sau „persoane de interes” cu drepturi legale în SUA. Dar ordinul nu are niciun fel de greutate în Columbia, unde trăiesc hipopotamii, a spus un expert juridic.



Zona în care se plimbă este un paradis pentru animalele care nu au prădători şi nu au suficientă hrană şi apă, a relatat corespondentul CBS News, Manuel Bojorquez, în 2019. Localnicii le numesc „animalele de companie din sat”.



În Africa, hipopotamii provoacă mai multe morţi în rândul oamenilor decât orice alt animal mare. Până acum, nu sunt cunoscute atacuri în Columbia. Dar David Echeverri, care lucrează la agenţia de mediu responsabilă cu urmărirea şi gestionarea hipopotamilor din regiune, i-a spus lui Bojorquez că este doar o chestiune de timp până când cineva va fi rănit.



Planul de a duce hipopotamii în India şi Mexic este în lucru de mai bine de un an, a declarat Lina Marcela de los Ríos Morales, director pentru protecţia şi bunăstarea animalelor de la Ministerul Mediului din Antioquia.



Hipopotamii urmează să fie ademeniţi cu mâncare în containere mari de fier şi transferaţi cu un camion la aeroportul internaţional din oraşul Rionegro, la 150 de kilometri distanţă. De acolo, vor fi transportaţi cu avionul în India şi Mexic, unde există "sanctuare" şi grădini zoologice capabile să primească şi să aibă grijă de animale.



"Este posibil de făcut, avem deja experienţă în relocarea hipopotamilor în grădinile zoologice la nivel naţional”, a declarat David Echeverri.



Planul este de a trimite 60 de hipopotami în Regatul Verde de Salvare şi Reabilitare Zoologică din Gujarat, India, despre care De los Ríos Morales a spus că va acoperi costul containerelor şi al transportului aerian. Alţi 10 hipopotami ar merge la grădini zoologice şi sanctuare din Mexic, cum ar fi Ostok, situat în Sinaloa.



"Colaborăm cu Ernesto Zazueta, care este preşedintele sanctuarelor şi grădinii zoologice din Mexic, cel care face legătura cu diferite ţări şi gestionează salvarea acestora”, a spus oficialul.



Planul este să se concentreze asupra hipopotamilor care trăiesc în râurile în jurul Hacienda Napoles, nu pe cei din interiorul fermei, deoarece se află într-un mediu controlat şi nu ameninţă ecosistemul local.



Relocarea ar ajuta la controlul populaţiei de hipopotami şi, deşi habitatul nativ al animalelor este Africa, este mai uman decât propunerea alternativă de a le extermina ca specie invazivă, a spus De los Ríos Morales.



Ecuador, Filipine şi Botswana şi-au exprimat, de asemenea, dorinţa de a reloca hipopotami columbieni în ţările lor, potrivit Biroului guvernatorului Antioquia.



Anul trecut, Alvaro Molina, în vârstă de 57 de ani, a spus că îi sprijină pe aşa-numiţii „hipopotami de cocaină” -- chiar dacă este unul dintre puţinii columbieni care au fost atacaţi de unul. Era la pescuit într-o zi când a simţit o mişcare sub canoe care l-a aruncat în apă.



„Femela m-a atacat o dată, pentru că a născut recent”, a spus el.



Localnicii spun că hipopotamii ies uneori din apă şi se plimbă pe străzile oraşului. Când se întâmplă acest lucru, traficul se opreşte, iar oamenii se feresc din calea lor.