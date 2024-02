Comasarea alegerilor încă se joacă! Europarlamentar PSD: Argumentul financiar e o tâmpenie!

Europarlamentarul PSD Mihai Tudose a afirmat, sâmbătă, că încă nu s-a luat o decizie privind comasarea alegerilor în România, dar discuţiile pe această temă vor continua, pentru că ”lumea la un moment dat devine ostilă la acest exerciţiu democratic”. Dacă nu se comasează alegerile, Tudose afirmă că va fi ”spectacol”, iar procesul educaţional va fi perturbat.

”Eu încă nu ştiu să se fi hotărât, ştiu că sunt discuţii, vom avea discuţii în continuare. Am consultat, am fost în ţară, prin Ardeal, am avut săptămâna trecută consultări cu toate organizaţiile şi a fost o întrebare adresată deschis, există această variantă, voi ce spuneţi? Cam 95 la sută au spus că nu e o variantă rea. Din motive de confuzie a electoratului, ne chemaţi în fiecare duminică la vot. Ar trebui să vină cam de 5 ori la vot”, a declarat Mihai Tudose, în emisiunea Insider Politic de la Prima TV.

Tudose a adăugat că oamenii devin ostili, dacă sunt chemaţi de mai multe ori la vot

”Lumea la un moment dat devine ostilă la acest exerciţiu democratic. Şi atunci ţinând cont de faptul că ai două alegeri care nu pot fi mutate sub nicio formă, alegerile europarlamentare unde data este stabilită de Consiliu şi alegerile parlamentare, unde Constituţia prevede clar nişte termene, restul mai pot fi mutate. Este o idee, să vedem, dacă părţile bune sunt mai multe decât părţile rele. Nu este făcută această comasare împotriva cuva, că am auzit voci că, dom'le, comasarea asta e făcută împotriva la nu ştiu ce partid (...) Când plouă, plouă pe toată lumea”, a spus Tudose.

De asemenea, Mihai Tudose a explicat că în multe ţări din Europa alegerile europarlamentare au fost comasate cu cele locale. Acest lucru se întâmplă inclusiv în Belgia, acolo unde funcţionează Parlamentul European.

”Sunt o mulţime de ţări care fac lucrul acesta, inclusiv Belgia că tot vorbim de Parlamentul European. Ultima care a decis acest lucru este Irlanda. Îmi place foarte mult de aceşti colegi din politică sau mari analişti care spun vrem o ţară ca afară, dar când afară se întâmplă ceva de genul ăsta, nu mai e bine ce se întâmplă afară, noi avem specificul nostru. Hai să ne hotărâm. E o limită în politicianismul acesta. În jumătate din Europa cam ăsta e trendul că se suprapun în multe ţări. Eu vă spun ca argument personal. Dacă lucrurile rămân necomasate, din septembrie până în decembrie, avem alegeri în România. E spectacol. Inclusiv procesul educaţional, că tot închizi şcolile că faci alegeri pe acolo...”, a declarat Tudose.

Mihai Tudose spune că argumentul financiar ”e o tâmpenie”

”Argumentul financiar e o tâmpenie. Auzeam ieri o chestie genială. Dom'le, vrem chestia asta fiindcă din banii economisiţi dăm la pensii acei 10 la sută. Şi la anul ce mama naibii mai comasăm ca să mai avem? Comasăm vinerea cu marţea? Sunt nişte colegi care nu ratează nicio ocazie de a fi ridicoli absoluţi”, a precizat Tudose.

Întrebat cât la sută sunt şanse să fie comasate alegerile, Tudose a precizat că 90 la sută sunt şansele.

”Dacă e peste 51 la sută, e ok. Personal cred că peste 90 la sută. Nu există impediment legal să comasăm alegerile”, a declarat Tudose.