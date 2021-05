Comisia Europeană propune reglementări pentru limitarea achiziţiilor în UE de către companiile străine care beneficiază de subvenţii

Comisia Europeană a propus miercuri un nou instrument menit să abordeze potenţialele efecte de denaturare cauzate de subvenţiile străine în cadrul pieţei unice, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Propunerea legislativă prezentată miercuri a fost elaborată în urma adoptării Cărţii albe în iunie 2020 şi a organizării unui amplu proces de consultare cu părţile interesate. Scopul său este de a elimina o lacună în materie de reglementare care afectează piaţa unică. În prezent, subvenţiile acordate de guvernele ţărilor terţe nu fac în mare măsură obiectul unui control, în timp ce subvenţiile acordate de statele membre sunt atent analizate. Noul instrument este conceput pentru a aborda în mod eficace subvenţiile străine care cauzează denaturări şi afectează condiţiile de concurenţă echitabile din cadrul pieţei unice în orice situaţie de pe piaţă.

De asemenea, noul instrument este un element-cheie pentru realizarea Strategiei industriale a UE, a cărei versiune actualizată a fost adoptată tot miercuri, prin promovarea unei pieţe unice echitabile şi competitive, stabilind astfel condiţiile de care industria europeană are nevoie pentru a prospera.Normele UE privind concurenţa, achiziţiile publice şi instrumentele de apărare comercială joacă un rol important în asigurarea unor condiţii echitabile pentru întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în cadrul pieţei unice. Însă niciunul dintre aceste instrumente nu se aplică subvenţiilor străine care le oferă beneficiarilor lor un avantaj inechitabil atunci când achiziţionează întreprinderi din UE, participă la achiziţii publice în UE sau desfăşoară alte activităţi comerciale în UE. Astfel de subvenţii străine pot lua diferite forme, cum ar fi împrumuturile cu dobândă zero şi alte tipuri de finanţare sub cost, garanţiile de stat nelimitate, acordurile cu taxe zero sau granturile directe.Propunerea prezentată miercuri este însoţită de un raport de evaluare a impactului, care explică în detaliu raţionamentul care stă la baza regulamentului propus şi descrie o serie de situaţii în care subvenţiile străine pot provoca denaturări în cadrul pieţei unice.În temeiul regulamentului propus, Executivul comunitar va avea competenţa de a investiga contribuţiile financiare acordate de autorităţile publice ale unei ţări terţe în beneficiul întreprinderilor care desfăşoară o activitate economică în UE şi de a remedia efectele de denaturare ale acestor contribuţii, după caz.În acest context, în regulament se propune introducerea a trei instrumente, două instrumente bazate pe notificare şi un instrument general de investigare a pieţei. Mai precis: un instrument bazat pe notificare având ca scop investigarea concentrărilor care implică o contribuţie financiară din partea unui guvern al unei ţări terţe, în cazul în care cifra de afaceri din UE a întreprinderii care urmează să fie achiziţionată (sau cel puţin a uneia dintre părţile care participă la concentrare) este de minimum 500 de milioane de euro, iar contribuţia financiară străină este de cel puţin 50 de milioane de euro. De asemenea, se propune introducerea unui instrument bazat pe notificare având ca scop investigarea ofertelor din cadrul procedurilor de achiziţii publice care implică o contribuţie financiară din partea unui guvern al unei ţări terţe, în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziţii publice este de minimum 250 de milioane de euro, şi un instrument având ca scop investigarea tuturor celorlalte situaţii de pe piaţă, precum şi investigarea concentrărilor şi a achiziţiilor publice cu o valoare mai redusă, în cazul cărora Comisia va putea deschide investigaţii din proprie iniţiativă (ex officio) şi va putea solicita notificări ad-hoc.În ceea ce priveşte cele două instrumente bazate pe notificare, achizitorul sau ofertantul va trebui să notifice ex ante orice contribuţie financiară primită de la un guvern al unei ţări terţe în legătură cu concentrările sau achiziţiile publice care ating pragurile stabilite. Concentrarea în cauză nu va putea fi finalizată, iar ofertantul investigat nu va putea primi contractul înainte ca notificarea să fie analizată de către Comisie. Sunt prevăzute termene obligatorii pentru adoptarea deciziei de către Comisie.În temeiul regulamentului propus, în cazul în care o întreprindere nu respectă obligaţia de a notifica o concentrare subvenţionată sau o contribuţie financiară primită în cadrul unei proceduri de achiziţii publice care atinge pragurile stabilite, Comisia poate să impună amenzi şi să analizeze tranzacţia ca şi cum aceasta ar fi fost notificată.Pe de altă parte, instrumentul general de investigare a pieţei îi va permite Comisiei să investigheze şi alte tipuri de situaţii de pe piaţă, cum ar fi investiţiile de tip greenfield sau concentrările şi achiziţiile publice care nu ating pragurile stabilite, atunci când suspectează că este posibil să se fi acordat o subvenţie străină. În aceste cazuri, Comisia va putea să deschidă investigaţii din proprie iniţiativă (ex officio) şi să solicite notificări ad hoc.Pe baza feedback-ului primit cu privire la Cartea albă, asigurarea respectării regulamentului îi va reveni exclusiv Comisiei, astfel încât să se asigure aplicarea uniformă a acestuia în întreaga UE.În cazul în care stabileşte că există o subvenţie străină şi că aceasta denaturează concurenţa, Executivul comunitar va lua în considerare, dacă acest lucru se justifică, posibilele efecte pozitive ale subvenţiei străine şi le va pune în balanţă cu efectele negative cauzate de denaturare.Atunci când efectele negative le depăşesc pe cele pozitive, CE va avea competenţa de a impune măsuri reparatorii sau de a accepta angajamente asumate de întreprinderile în cauză pentru a remedia denaturarea.În ceea ce priveşte măsurile reparatorii şi angajamentele, regulamentul propus include o serie de măsuri corective structurale sau comportamentale, cum ar fi cesionarea anumitor active sau interzicerea anumitor comportamente pe piaţă.În cazul tranzacţiilor notificate, Comisia va avea, de asemenea, competenţa de a interzice achiziţia subvenţionată sau atribuirea contractului de achiziţii publice ofertantului subvenţionat. Odată adoptat, regulamentul va fi direct aplicabil în întreaga UE, informează Executivul comunitar."Europa este o superputere în domeniul schimburilor comerciale şi al investiţiilor. În 2019, stocul de investiţii străine directe a depăşit 7 mii de miliarde EUR. Deschiderea pieţei unice este cel mai mare atu al nostru, însă deschiderea trebuie să fie însoţită de echitate. De peste 60 de ani, avem un sistem de control al ajutoarelor de stat pentru a împiedica apariţia unei curse a subvenţiilor între statele membre, iar astăzi adoptăm o propunere pentru a putea contracara şi subvenţiile străine care denaturează concurenţa. Este cu atât mai important să asigurăm condiţii de concurenţă echitabile în aceste vremuri dificile, pentru a sprijini redresarea economiei UE.", a afirmat vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil de politica în domeniul concurenţei şi de clusterul "O Europă pregătită pentru era digitală".La rândul său, Valdis Dombrovskis, vicepreşedintele executiv responsabil de economia în serviciul cetăţenilor şi de comerţ, a apreciat că "fenomenul dăunător al avantajelor inechitabile acordate prin intermediul subvenţiilor afectează de mult timp concurenţa internaţională şi de aceea am decis ca lupta împotriva unor astfel de practici neloiale să constituie o prioritate''.